Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για εργαζόμενους με συμβάσεις σε αναστολή

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή για το δώρο Πάσχα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος εορτών του Πάσχα για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή σύμβασης εργασίας, ορίζει διάταξη στο νομοσχέδιο με τις κατεπείγουσες διατάξεις για την πανδημία.

Τροπολογία που κατατέθηκε απόψε στο νομοσχέδιο ορίζει ότι καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών του Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, στους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1.1.2021 έως την 30.4.2021. Το επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δαπάνη θα είναι ύψους 185 εκατομμυρίων ευρώ.

