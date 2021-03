Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: για ποιους εργαζόμενους έγινε υποχρεωτικό το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετάθεση ή παύση μισθοδοσίας για όσους αρνηθούν να συμμορφωθούν. Τι αποφασίστηκε για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των γιατρών, των νοσοκόμων, του βοηθητικού προσωπικού των νοσοκομείων καθώς και των φαρμακοποιών. Το μέτρο ισχύει για το προσωπικό του ιταλικού εθνικού συστήματος υγείας αλλά και για το εκείνο των ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων.

Όσοι γιατροί, νοσοκόμοι ή φαρμακοποιοί αρνηθούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό ή θα μετατίθενται σε τομείς που δεν προβλέπουν επαφές με ασθενείς και ευάλωτες κατηγορίες, ή θα μπορεί να παύεται η καταβολή του μισθού τους, αν χρειαστεί και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021.

Παράλληλα, το ιταλικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε μέτρο το οποίο ορίζει πως όταν οι γιατροί ακολουθούν τους προβλεπόμενους κανόνες, κατά την χορήγηση του εμβολίου, δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν.

Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στην μετακίνηση των πολιτών θα ισχύσουν σε όλη την Ιταλία, μέχρι τα τέλη Απριλίου (με ισχύ κόκκινης και πορτοκαλί ζώνης) εκτός και αν τα επιδημιολογικά στοιχεία επιτρέψουν, στο μεταξύ, χαλάρωση των μέτρων αυτών. Τα παιδιά, τέλος που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, στο Δημοτικό και στην Α' Γυμνασίου, αμέσως μετά το Καθολικό Πάσχα (δηλαδή από τις 6 Απριλίου) θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.