Τι ισχύει για την πρακτική άσκηση φοιτητών των ΑΕΙ

Αναλυτικά η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρακτική άσκηση φοιτητών.

Θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση φοιτητών των ΑΕΙ ρυθμίζει απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελου Συρίγου (αρθμ.πρωτ.36148/Ζ1/31-3-21).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ είναι σε αναστολή από τις 7.11.2020 δυνάμει των αναφερόμενων στο σχετικό άρθρο κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα.

Είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται , εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του ΑΕΙ και επίβλεψη από τον υπεύθυνο φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

Σε κάθε περίπτωση επαφίεται στα αρμόδια όργανα του οικείου τμήματος, ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορίσουν ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης έχει συμφωνηθεί η καταβολή αμοιβής ή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών των ΑΕΙ για τη διεξαγωγή αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.