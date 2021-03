Αθλητικά

Ελλάδα - Γεωργία: “Στραβοπάτημα” για την Εθνική

Η ισοπαλία περιορίζει τις ελπίδες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Χωρίς νίκη ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της εθνικής Ελλάδος στο γήπεδο Τούμπας απέναντι στην μαχητική Γεωργία με την οποία αναδείχτηκε ισόπαλη 1-1.

Το παιχνίδι είχε μοιρασμένη αγωνιστική και εδαφική υπεροχή και η Γεωργία αποδείχτηκε δύσκολος αντίπαλος απέναντι στην Ελληνική ομάδα. Η ομάδα του Φαν Σχιπ ήταν νευρική και άτεχνη και με αργές επιθέσεις προσπαθούσε να βρει δρόμο στην αντίπαλη εστία. Οταν μάλιστα έγινε αυτό στο 76' δεν κατάφερε να διατηρήσει το υπέρ αυτής αποτέλεσμα για περισσότερο από δυο λεπτά.

Στο 8' η ελληνική ομάδα πλησίασε απειλητικά την εστία της Γεωργίας. Ο Φορτούνης πάσαρε στον Γιαννούλη στην περιοχή αυτός έκοψε για τον Τζόλη, αλλά το πλασέ του κατέληξε λίγο πάνω από το δοκάρι. Στο 28΄ η Γεωργιανή ομάδα είχε την καλύτερή της φάση όταν ο Κβαρατσχέλια "κύκλωσε" την αμυντική γραμμή της Ελλάδας από αριστερά, έφτασε δεξιά, σούταρε από καλή θέση αλλά πρόλαβε να αποκρούσει ο Τζαβέλλας και να σταματήσει την προσπάθεια του γεωργιανού ποδοσφαιριστή αποσοβώντας έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο.

Στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα έπαιξε ένα προβλέψιμο ποδόσφαιρο, χωρίς επιθετικές εμπνεύσεις και ελάχιστες ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που έδωσαν στην Γεωργία να πάρει πρωτοβουλίες και σαν φιλοξενούμενη να δημιουργήσει προϋποθέσεις ευκαιριών, έστω και λίγων.

Στην επανάληψη με δυο νέα πρόσωπα η εθνική, τον Λημνιό αντί του Τζόλη και τον Μαυρία από το 42' αντί του τραυματία Μπακάκη, έδειξε και πάλι το γνωστό προβλέψιμο και ορισμένες στιγμές φλύαρο ποδόσφαιρο, χωρίς ταχυδύναμη και αγωνιστική αυτοπεποίθηση.

Στο 68' ο Βλαχοδήμος απέκρουσε σωτήρια ένα πολύ ωραία χτυπημένο φάουλ από τον Αμπουρτζάνια, που πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και απείλησε την ελληνική εστία προσωρινά.

Στο 76' η εθνική Ελλάδος προηγήθηκε με ανέλπιστο τρόπο. Ο Λημνιός έκανε τη σέντρα και ο Κακαμπάτζε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ανενόχλητος από μια στραβοκλωτσιά. Ομως το γκολ αυτό δεν έμελλε να το χαρεί η ελληνική ομάδα περισσότερο από δυο λεπτά. Στο 78΄ ο Κβαρατσέλια πέρασε τον Μαυρία και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βλαχοδήμου ισοφαρίζοντας (1-1).

Αν για το γκολ αυτό της ισοφάρισης ο Βλαχοδήμος φέρει μέρος της ευθύνης ο Ελληνας τερματοφύλακας στο 86' αποσόβησε έναν σοβαρό κίνδυνο αποκρούοντας σε κόρνερ ένα επικίνδυνο σουτ στην εστία του.

Το παιχνίδι λίγο αργότερα οδηγήθηκε στην ολοκλήρωση του μετά την τρίλεπτη καθυστέρηση που κρατήθηκε και οι δυο αντίπαλοι πήραν από έναν βαθμό, που σε συνοπτικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο καθώς η Γεωργία δεν υστέρησε έναντι της Ελληνικής εθνικής η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν υποτονική και χωρίς έμπνευση.

Οι συνέθεσεις:

Ελλάδα (Τζον Φαν΄τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Μπακάκης (42' Μαυρίας), Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης (87' Σιώπης), Φορτούνης, Μπακασέτας (70' Μασούρας), Τζόλης (46' Λημνιός), Παυλίδης (70' Γιακουμάκης).

Γεωργία (Βίλι Σανιόλ): Λορία, Κακαμπάτζε, Ντβάλι, Κάσια, Γκιορμπελίτζε, Κανκάβα, Αμπουρτζάνια (74' Κβίλια), Λομπχανίτζε (84' Τζιγκαούρι), Κιταϊσβίλι (84' Κβεκβεσκίρι), Κβαρατσχέλια, Ζιβζιβάτζε (63' Κβιλιτάλια).