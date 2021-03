Αθλητικά

Ολυμπιακός: νίκη γοήτρου στη Βαλένθια

Οι "ερυθρόλευκοι" αν και προηγήθηκαν με περισσότερους από 30 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, "καρδιοχτύπησαν" στο τέλος.

Ένας κυρίαρχος Ολυμπιακός σε όλους τους τομείς, έκανε το καλύτερο αμυντικό παιχνίδι του στη Euroleague φέτος για τα πρώτα 3 δεκάλεπτα και παρά την κακή 4η περίοδο νίκησε με 79-88 τη Βαλένθια, στην Ισπανία, για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Μια νίκη, όμως δίχως βαθμολογική αξία, απόρροια απλώς και μόνο του καλώς εννοούμενου εγωισμού των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, λόγω του οριστικού και αμετάκλητου αποκλεισμού των «ερυθρόλευκων» από τα πλέι οφ της Euroleague, μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε για πόσα ήταν ικανή φέτος και τα οποία δεν πραγμάτωσε, αφήνοντας έτσι μια γλυκόπικρη γεύση στους φιλάθλους της το βράδυ της Τετάρτης (31/3).

Μια αργοπορημένη υπερ-εμφάνιση απέναντι σε μία ομάδα που «έπαιζε» την παρουσία της ή μη στις κορυφαίες οκτώ ομάδες της διοργάνωσης, στα πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε ακόμη και με +33 πόντους στην 3η περίοδο και είχε κορυφαίους τους Σάσα Βεζένκοφ (19π.) και Γιώργο Πρίντεζη (18π.) βελτίωσε το ρεκόρ του σε 15-17.

Η Βαλένθια που πήρε 12 πόντους από τον Κλέμεν Πρέπελιτς, 10 από τον Σάστρε και 10 από τον Μαρίνκοβιτς, υποχώρησε στο 17-15 και στη 10η θέση. Στους Ισπανούς θα μπορούσε να στοιχίσει ακριβά αυτή η ήττα, να μείνουν δηλαδή εκτός πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 31-44, 41-74, 79-88

Διαιτητές: Λάτισεβς (Λετονία), Ζαμοίσκι (Πολωνία), Βικλίτσκι (Τσεχία)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Χάουμε Πονσαρνάου): Μαρίνκοβιτς 10 (2), Πρέπελιτς 12 (2), Πραντίγια, Λαμπεϊρί 8 (2), Βαν Ρόσομ 8 (1), Τόμπι 4, Κάλινιτς 8 (1), Ντούμπλιεβιτς 2, Μπίμπες 4 (1), Σαν Εμετέριο 11 (3), Ουίλιαμς 2, Σάστρε 10 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Λαρεντζάκης 8 (1), Σπανούλης 4, Σλούκας 8 (2), Βεζένκοφ 19 (3), Πρίντεζης 18 (3), Ζαν-Σαρλ 8, Τζένκινς, Κουφός 8, Έλις 11, ΜακΚίσικ 4