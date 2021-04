Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων

Ξημερώματα Πέμπτης σημειώθηκε το τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης λίγο μετά τη γέφυρα του Σταυρού, επί της Μεσογείων.

Οδηγός που κινείτο στο ρεύμα προς Μαραθώνα έχασε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τον έλεγχο το οχήματός της καθώς έβγαινε από τη γέφυρα και χτύπησε στα προστατευτικά.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου κι ένα δεύτερο διερχόμενο όχημα χτύπησε πάνω του, χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και σχεδόν δύο ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά της.

Κι ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται, λίγο μετά το αρχικό ατύχημα σημειώθηκε μικρή καραμπόλα με τρία οχήματα που έπεσαν πάνω στο αρχκά ακινητοποιημένο. Απο την καραμπόλα δεν υπήρξε τραυματισμός.

