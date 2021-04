Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Σχεδόν ομόφωνη η απόφαση της Επιτροπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για τα νέα μέτρα και την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα.

«Μας έδωσε κάποια θέματα ο Επικρατείας και η συζήτηση έγινε μόνο από τα μέλη της Επιτροπής», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, τονίζοντας ότι, «η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη».

«Το βασικό είναι να υιοθετήσει ο κόσμος τη συμπεριφορά, να μην τρέξει ο κόσμος πρωί Δευτέρας να ψωνίσουν όλοι», έκανε έκκληση, τονίζοντας ότι, «είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν τα μέτρα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνία».

Όπως είπε ο καθηγητής, η βασική σύσταση της Επιτροπής είναι η αύξηση των τεστ.

Άλλωστε, οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο, θα κάνουν υποχρεωτικά τεστ μία φορά την εβδομάδα, ενώ απαραίτητη θα είναι γι’αυτούς και η διπλή μάσκα.

Χαρακτήρισε δικαιολογημένη την απορία της κοινής γνώμης, ότι μπήκαμε σε lockdown με κάποιες εκατοντάδες κρουσμάτων και τα μέτρα χαλαρώνουν με χιλιάδες. «Φαινόταν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το οριζόντιο lockdown», είπε σχετικά.

Διαβεβαίωσε ότι με το άνοιγμα αυτών των δραστηριοτήτων «δεν θα δούμε αλλαγή στα κρούσματα την άλλη εβδομάδα. Ό,τι είναι θα γίνει μετά από 15 μέρες», είπε σχετικά.

Συνέστησε ψυχραιμία και πολύ καλή ανάλυση των δεδομένων, για το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, ο κ. Χρούσος είπε πως «η Η Επιτροπή στηρίζεται σε δεδομένα. Ξέρουμε ότι όλα τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν θρομβώσεις».

Τέλος, ερωτηθείς ο καθηγητής Βατόπουλος ποια μέτρα θα μπουν στη συνέχεια υπό εξέταση, απάντησε ότι, «όλα είναι στο τραπέζι», αναφέροντας χαρακτηριστικά τις μετακινήσεις σε άλλους νομούς και το άνοιγμα των σχολείων.

Διαβάστε επίσης:

Ίλιον - AstraZeneca: η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της γυναίκας

H Κομισιόν για την AstraZeneca και τις μειωμένες παραδόσεις εμβολίων

Μητσοτάκης: self test με προτεραιότητα στους μαθητές