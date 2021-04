Κοινωνία

Κηφισός: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Στο σημείο ΕΛΑΣ και ασθενόφορο του ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Εθνική Οδό, στην άνοδο της Λωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Φαλήρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δίκυκλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία ενώ στο σημείο σπεύδει η τροχαία..