Η Ζέττα Μακρή στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα Λυκείων και την παράταση σχολικού έτους

Τι είπε η Ζέττα Μακρή για τα self test σε παιδιά και καθηγητές, το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων και τις διακοπές του Πάσχα.

Για την ανάγκη να επανέλθει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα στην δια ζώσης παράδοση ων μαθημάτων και συνολικά την εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική διαδικασία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Υφυπουργός Παιδείας.

Όπως είπε η Ζέττα Μακρή, υπάρχουν οι προθέσεις και οι εισηγήσεις, όμως αυτό που μετρά είναι η απόφαση των ειδικών και «όταν μας δοθεί το “πράσινο φως”, εμείς λαμβάνουμε την τελική απόφαση».

«Η δική μας πρωτοβουλία είναι να επανέλθουμε ταυτόχρονα σε όλες τις βαθμίδες, στην δια ζώσης εκπαίδευση. Όμως επειδή φαίνεται ότι αυτό θα γίνει σταδιακά, θα γίνει με προτεραιότητα στα Λύκεια και μετά στα Γυμνάσια και αργότερα στα υπόλοιπα σχολεία. Πρώτα θα ανοίξουν τα Λύκεια», τόνισε η κ. Μακρή.

Για τα self test είπε ότι «εκτός από την υποχρέωση αυτοεξέτασης των παιδιών, που θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες τι και πως θα γίνεται, έχει θεσπιστεί η αυτοεξέταση και για τους καθηγητές και για το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων».

Όπως είπε, τα self test θα είναι ένα από τα μέτρα για την επαναλειτουργία των σχολείων, ενώ παράλληλα θα τηρούνται όλα τα μέτρα που ίσχυαν τους τελευταίους μήνες, όπως η χρήση μάσκας και αποστάσεων, οι προαυλισμοί σε διαφορετικές ώρες και χώρους και η χρήση διαφορετικών εισόδων σε όποια σχολεία είναι εφικτό.

«Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε παράταση του σχολικού έτους, το έχει πει και η Υπουργός Παιδείας. Εάν παραταθεί, δεν θα είναι για περισσότερο από δύο εβδομάδες, όμως δεν θα μειωθούν οι διακοπές του Πάσχα» ξεκαθάρισε η Ζέττα Μακρή.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, είπε ότι το βράδυ της Πέμπτης λήγει η διορία για δήλωση ενδιαφέροντος, που είχε αρχίσει φτάνοντας σε «ποσοστό 30% και συνεχίζεται με αυξητικό ρυθμό».

