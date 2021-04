Τοπικά Νέα

Οπλισμένος έκλεβε ψιλικατζίδικα (εικόνες)

Χειροπέδες σε 25χρονο ληστή με αδυναμία σε καταστήματα ψιλικών.

Ένας 25χρονος συνελήφθη ως δράστης δύο ένοπλων ληστειών που διαπράχθηκαν σε ισάριθμα καταστήματα ψιλικών, τις τελευταίες μέρες, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε την Τετάρτη, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ.

Κατηγορείται ότι το πρωινό της ίδιας μέρας λήστεψε υπό την απειλή πιστολιού ψιλικατζίδικο στον Εύοσμο απ’ όπου άρπαξε 180 ευρώ και διάφορα προϊόντα, ενώ την προηγούμενη βραδιά φέρεται να διέπραξε ληστεία με τον ίδιο τρόπο σε δεύτερο κατάστημα ψιλικών στις Συκιές, με λεία 700 ευρώ.

