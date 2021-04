Υγεία - Περιβάλλον

Rapid Test: Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά την Τετάρτη

Συνολικά έγιναν 88 μαζικές δειγματοληψίες και διενεργήθηκαν 12.616 rapid test. Τι έδειξαν.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 31 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Συνολικά, σε 88 μαζικές δειγματοληψίες σε 44 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 12.616 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 307 κρούσματα (2,43%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Πραγματοποιήθηκαν 265 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,51%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 325 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (3,69%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 280 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,93%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Πετρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 567 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,29%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,25%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Πλατεία Αγίου Ανδρέα

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test και προέκυψε 1 θετικά (1,92%). Αφορά σε άνδρα 53 ετών.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 649 rapid test και προέκυψαν 35 θετικά (5,39%). Αφορούν σε 21 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 516 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (4,65%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Εκδοτήρια ΔΕΘ

Πραγματοποιήθηκαν 202 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,97%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 270 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,59%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 296 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (4,72%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

1ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου

Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,36%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 217 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,92%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτο

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Πλαγιάς

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,75%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,47%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος

Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Ανδρέα

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,56%). Αφορά σε γυναίκα 18 ετών.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,85%). Αφορά σε άνδρα 20 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Εργατικές Κατοικίες

Πραγματοποιήθηκαν 236 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (7,62%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Κάστρο

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Λιβαδειάς

Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,25%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Αγίου Γεωργίου Βαροσίου

Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Πετρούσας

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Διδυμότειχο

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,41%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

ΠΕ Έβρου: Στάδιο Φώτης Κοσμάς, Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Γυμνό

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (9,30%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού

Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,29%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Δικαστήρια Πύργου

Πραγματοποιήθηκαν 352 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,85%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Κεντρική Πλατεία Ανδραβίδας

Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας

Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,63%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

ΠΕ Ηρακλείου: Δημοτική Ενότητα Σκαλανίου

Πραγματοποιήθηκαν 315 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,22%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θάσου: Λιμένας Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Πέρνη Χρυσούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,12%). Αφορά σε γυναίκα 57 ετών.

ΠΕ Καβάλας: Κεραμωτή

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Αγία Μαρίνα Λέρου

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,81%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Αναβρα Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,72%). Αφορά σε άνδρα 69 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Λεοντάρι Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 320 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (5,62%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: drive through Καρδίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: drive through Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (8,23%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,37%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Μικροβάλτος

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 83 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Κιάτο

Πραγματοποιήθηκαν 308 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Βραχάτι

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κω: Κοινότητα Πυλίου

Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,60%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 185 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,78%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Άγιος Ιωάννης

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,35%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Μυστράς

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 387 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (3,10%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Νέα Σμύρνη

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,12%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνα

Πραγματοποιήθηκαν 185 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Γιαννούλη

Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,27%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λέσβου: Ίππειος

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (8,92%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Μούρεσι Πηλίου

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Ζαγόρα Πηλίου

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Κτήριο Περιφέρειας

Πραγματοποιήθηκαν 474 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,42%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,65%). Αφορά σε γυναίκα 22 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Αριδαία

Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Αρχαία Πέλλα

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Νέα Πέλλα

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,78%). Αφορά σε γυναίκα 68 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Αμπελιές

Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Άγιος Γεώργιος

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο Πιερίας

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Άγιος Σπυρίδωνας

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Κονταριώτισσα

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (5,51%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,56%). Αφορά σε γυναίκα 61 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: Μίσχος

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Αμβροσία

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδος: Κοινοτικό Κατάστημα Μαλώνας

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,74%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,34%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,49%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Άγιος Κωνσταντίνος

Πραγματοποιήθηκαν 192 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,52%). Αφορά σε άνδρα 75 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πελασγία

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα

Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Φωκίδας: Δελφοί

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,65%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

