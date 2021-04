Πολιτισμός

Πέθανε η Μαρία Βούλγαρη Βέμπο

Η είδηση του θανάτου της Μαρίας Βούλγαρη Βέμπο "βύθισε" στην θλίψη τον καλλιτεχνιό χώρο. Η συγκινητική ανάρτηση του γιού της.

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Μαρία Βούλγαρη Βέμπο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος της ηθοποιού με ανάρτησή του στο Facebook.

H κηδεία της Μαρίας Βούλγαρη Βέμπο, η οποία συμμετείχε σε αρκετές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις ερμηνεύοντας κυρίως δεύτερους ρόλους, έγινε την Τετάρτη.

Η Μαρία Βούλγαρη Βέμπο γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα.

Σύζυγός της ήταν ο Ανδρέας Βέμπος, αδελφός της Σοφίας Βέμπο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1960 και απέκτησαν δυο γιους.

Ήταν απόφοιτος της σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1952 στη παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας». Έλαβε μέρος σε λίγες κινηματογραφικές ταινίες ερμηνεύοντας δεύτερους ρόλους.

Ο γιος της ηθοποιού, Νίκος Βέμπος, έγραψε στο facebok:

«Αγαπητοί μου φίλοι.

Με λύπη θα ήθελα να ανακοινώσω πως η μητέρα μου Μαρία Βούλγαρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Α κοιμητήριο Αθηνών στον Ι. Ναό των Αγίων Θεοδώρων εντός του κοιμητηρίου την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.

Στη μητέρα μου άρεσε να στηρίζει φιλανθρωπικούς σκοπούς και πιστεύω πως θα της άρεσε πολύ αν αντί στεφάνων, προσφέρατε στην μνήμη της κάποια ενίσχυση στην προσπάθεια της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» που προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όποιον χρειάζεται, όπως φυσικά μπορεί ο καθένας. Πληροφορίες θα βρείτε πιο κάτω.

Έχω ήδη φροντίσει να επικοινωνήσω μαζί τους και να τους ενημερώσω σχετικά με την στήριξη εις μνήμην της ώστε να την μνημονεύσουν της στις δράσεις τους όπως άλλωστε κάνουν ήδη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αντίο μανούλα, σ’ αγαπώ, θα ζεις στις καρδιές μας.

Αιωνία της η μνήμη».

Φιλμογραφία

Ο αλύγιστος (1968)

Ο ατσίδας (1962) [Βούλα Μαυροφρύδη]

Δουλέψτε για να φάτε / Χαραμοφάηδες (1961) [Κλειώ]

Έξω οι κλέφτες (1961) [Τριανταφυλλιά Αδάμαντα]

Το έξυπνο πουλί (1961) [Ηρώ Δαλέζη]

Σαρακατσανισσα (1959)[Αγγέλα, αποπλανημένη μητέρα από τον Δήμο Σκαφίδα]

Ο δρόμος με τις ακακίες (1956)