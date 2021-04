Οικονομία

ΔΕΗ: παράταση για το αγροτικό τιμολόγιο

Μέχρι πότε δόθηκε από την ΔΕΗ παράταση στην διορία για την υποβολή δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο.

Η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Η ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση του Μητρώου των δικαιούχων του αγροτικού τιμολογίου, ξεκίνησε τη διαδικασία από το 2014.

Η ΔΕΗ καλεί εκ νέου τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.