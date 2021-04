Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Το βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού που τον σκότωσε

Για πρώτη φορά δίνεται στη δημοσιότητα το βίντεο από τον αστυνομικό που δικάζεται για τα δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το υλικό από την κάμερα που είχε πάνω του ο αστυνομικός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ προβλήθηκε για πρώτη φορά, χθες, στη δίκη για τη δολοφονία που έγινε τον περασμένο Μάιο.

Στην αίθουσα προβλήθηκε επίσης υλικό από το μίνι μάρκετ όπου ο Φλόιντ φαίνεται να επιχειρεί να πληρώσει με ψεύτικο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων

Στο βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού φαίνεται πώς ο Φλόιντ πάλευε να μην μπει στο αστυνομικό αυτοκίνητο, πώς οι αστυνομικοί τον έσπρωχναν πάλι μέσα μέχρι που τον έριξαν στο έδαφος.

Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται το υλικό από την κάμερά του, η οποία κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει κάτω.

Ο Φλόιντ ήταν 1,93 μέτρα και πάνω από 100 κιλά, ενώ στον οργανισμό του βρέθηκαν fentanyl (φάρμακο που προκαλεί μέθη) και μεθαμφεταμίνη.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είναι 1,75 μέτρα και 63 κιλά και κατηγορείται για τη δολοφονία του 46χρονου, στο λαιμό του οποίου είχε το γόνατό του επί 9:26 λεπτά κι ενώ εκείνος ήταν με χειροπέδες στην άσφαλτο, φωνάζοντας «δεν μπορώ να αναπνεύσω», το σύνθημα που έγινε παγκόσμια γνωστό για την υπεράσπιση των μαύρων ατόμων από το κίνημα «Βlack Lives Matter».

Η μεγαλύτερη ποινή που μπορεί να του επιβληθεί είναι 40 χρόνια κάθειρξη.

