“Χιονονιφάδα”: Το λαμπραντόρ που έψαχνε εκρηκτικά πήρε... σύνταξη

Ποιος "υιοθέτησε" την Snowflake που υπηρέτησε με αφοσίωση για 12 χρόνια στο τμήμα ανιχνεύσεων εκρηκτικών υλών.

Υπηρέτησε με αφοσίωση για περίπου 12 χρόνια στο τμήμα ανιχνεύσεων εκρηκτικών υλών, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, έχοντας στο ενεργητικό της πολλές επιτυχίες. Και τώρα έφτασε η στιγμή να ξεκουραστεί. Η Snowflake-Χιονονιφάδα είναι ένας αστυνομικός σκύλος ράτσας λαμπραντόρ, που έχοντας πλέον απομακρυνθεί από τα σημεία επιθέσεων και τις αναζητήσεις εμπρηστικών μηχανισμών, απολαμβάνει τη φροντίδα της νέας της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

«H Snowflake είναι ένα υπέροχο σκυλί, 12 ετών που έχει συνταξιοδοτηθεί. Είμαστε μαζί τρεις μήνες και πλέον είναι μέλος της οικογένειας μας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Αντώνης Μισιρλής. Όπως είπε όταν είδε με τη σύντροφό του την ανάρτηση με τη φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «άμεσα επικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους και το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας και όταν ήρθαμε σε επαφή και γνωρίσαμε τη Snowflake, ήταν μονόδρομος να έρθει στο σπίτι».

Ο διευθυντής Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας Νικόλαος Ράλλης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευκρίνισε πως όταν τα σκυλιά- αστυνομικοί μεγαλώσουν, μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος στη Snowflake-Χιονονιφάδα σημείωσε: «Αξιολογήθηκε από τον αρμόδιο εκπαιδευτή του τμήματος συνοδών αστυνομικών σκύλων και κρίθηκε ακατάλληλη λόγω γήρατος. Όπως προβλέπεται από τις νόμιμες διαδικασίες, λόγω αδυναμίας του συνόδου της να την κρατήσει, παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση, η οποία στη συνέχεια την έδωσε για υιοθεσία σε πολίτη».

«Ήταν μια απόφαση που πήραμε από κοινού με τη σύντροφό μου. Θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο σκυλί. Έχουμε ήδη στο σπίτι ένα Λαμπραντόρ τριών ετών, τον Άρη, και όταν είδαμε την ανακοίνωση φιλοζωικής οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφερε ότι σκύλος της ελληνικής αστυνομίας δίνεται για υιοθεσία, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες», επισήμανε ο κ. Μισιρλής.

Πώς είναι η συμβίωση με την Χιονονιφάδα

Πώς είναι η Snowflake στη συμβίωση; «Στη βόλτα κυρίως διακρίνει κανείς τις διαφορές από έναν σκύλο που δεν έχει την εκπαίδευση του αστυνομικού σκύλου. Η Snowflake είναι πιο σχολαστική στις μυρωδιές και πιο παρατηρητική, αλλά το σημαντικό είναι πως επειδή έχει πλέον αποσυρθεί από την υπηρεσία, θέλουμε να τη βοηθήσουμε να ξεκουραστεί και να ζήσει, το υπόλοιπο της ζωής της, σαν ένα σκυλί όπως όλα τα αλλά».

«Η συγκεκριμένη ράτσα έχει μεγάλη ενέργεια, τα σκυλιά αυτά είναι κοινωνικά, όπως είναι και η Snowflake, προσαρμόζονται πολύ γρήγορα. Χρειάστηκαν μόνο 3- 4 ημέρες για να συνηθίσει τη νέα της ζωή και τη συμβίωση με τον Άρη. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και το μάθαμε όταν κινήθηκε η διαδικασία της υιοθεσίας. Για εμάς είναι ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς μας και θα τη φροντίσουμε ως μέλος αυτής. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε, αρκεί να γίνει καλά».

Οι αστυνομικοί σκύλοι, συνήθως όταν μεγαλώνουν και πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συνεχίζουν τη ζωή τους με τους αστυνομικούς εκπαιδευτές τους, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο διευθυντής Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας, επισημαίνοντας πως σπάνια υιοθετούνται από πολίτες.

«Συνήθως ο σύνοδος του αστυνομικού σκύλου που τον φροντίζει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δράσης, αναλαμβάνει να το κρατήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, σε ελάχιστες περιπτώσεις όμως, όπως η συγκεκριμένη με τη Χιονονιφάδα, που οι αστυνομικοί δηλώνουν αδυναμία, είτε διότι αναλαμβάνουν άλλο σκύλο, είτε για άλλους προσωπικούς λόγους, αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους πολίτες», εξήγησε ο κ. Ράλλης.