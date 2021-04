Κόσμος

Κορονοϊός: κηδείες και την... νύχτα στα νεκροταφεία της Βραζιλίας (εικόνες)

Δεν προλαβαίνουν τις ταφές τα κοιμητήρια. Άλλα γέμισαν, άλλα επεκτείνουν το ωράριό τους.

Νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων από τον κορονοϊό σημειώθηκε την Τετάρτη στη Βραζιλία, με το Μάρτιο να γίνεται ο χειρότερος μήνας από την αρχή της πανδημίας.

Μόνο στο Σάο Πάολο, την πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, καταγράφηκαν 1.1160 θάνατοι χθες, με το συνολικό απολογισμό στη χώρα να φτάνει μόνο για χθες τους 3.869 θανάτους, σπάζοντας κατά πολύ τους 713 νεκρούς, ρεκόρ του περασμένου Ιουλίου.

Αυτή η άνοδος προκάλεσε και νέα κρίση στα νεκροταφεία, όπου δεν είναι δυνατό να προλάβουν όλες τις ταφές τη μέρα, κι έτσι, λόγω αυξημένης ζήτησης, κάνουν κηδείες και τη νύχτα.

Το Βίλα Φορμόσα (Vila Formosa), ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της Λατινικής Αμερικής, παραμένει ανοιχτό έως τις 22:00.

Τρία κοιμητήρια επέκτειναν το ωράριό τους, ενώ ένα άλλο έκλεισε λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για ταφές.

Μόνο στις 26 Μαρτίου, στο Σάο Πάολο έγιναν 393 κηδείες, 130 παραπάνω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, την ίδια ώρα, κάλεσε τους τοπικούς κυβερνήτες να χαλαρώσουν τα μέτρα και να επιτρέψουν στον κόσμο να δουλέψει.

