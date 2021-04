Κοινωνία

Self test σε μαθητές με υπεύθυνη δήλωση του γονέα

Πως αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά τα μαθήματα δια ζώσης με τα self test. Τι λέει ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ για τους εμβολιασμούς καθηγητών.

Στη διπλή ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας προς την ΟΛΜΕ από την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θεόδωρος Τσούχλος.

Η ενημέρωση εκτός των άλλων αφορούσε στα self test και στους εμβολιασμούς του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όπως είπε ο κ. Τσούχλος, απ΄ ότι φαίνεται τα τεστ θα πρέπει να γίνονται στα σπίτια, στο σύνολο της κοινότητας, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς κι εργαζόμενους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που υπερβαίνουν τις 100.000 και οι μαθητές των Γυμνασίων – Λυκείων είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, θέτοντας το ερώτημα αν θα χρειαστεί να κάνουν το τεστ και οι οικογένειες τους.

Από εκεί και πέρα, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ προκρίνεται απ’ ότι δείχνει η υπεύθυνη δήλωση του γονέα την οποία θα χρειάζεται να έχει το παιδί πηγαίνοντας στο σχολείο κάθε Δευτέρα, όπου θα αναγράφεται ότι έχει γίνει το τεστ και ότι είναι αρνητικό, κάτι που επαφίεται στην ατομική και κοινωνική ευθύνη.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί απ’ όλους η διαδικασία αυτή, ο κ. Τσούχλος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εφαρμοστεί, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί όπως τόνισε, καθώς πρόκειται για σωστικό μέτρο. Πρόσθεσε, δε, ότι η εισήγηση της ΟΛΜΕ από τον περασμένο Αύγουστο ήταν τα μαζικά τεστ.

Αναφορικά με το πως εξελίσσεται ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, ο κ. Τσούχλος απάντησε πως στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ, υπήρξε ρήτρα πρώτα να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί του εκπαιδευτικού προσωπικού και μετά να ανοίξουν τα σχολεία, κάτι που στην χώρα μας καθυστέρησε ως διαδικασία, μολονότι όπως είπε, υπήρξε δήλωση από τις 29/12 πως θα δοθεί προτεραιότητα, η οποία κάπου χάθηκε μέσα στο χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Βέβαια, τόνισε πως η υπουργός Υγείας ήταν θετική στην προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών και πως αυτό που έχουν πετύχει έως τώρα μέσα από διαμαρτυρίες και δράσεις της Ομοσπονδίας είναι ο εμβολιασμός στα ειδικά σχολεία, όπου το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο και ο εμβολιασμός απαραίτητος. Ο αριθμός ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ηλικία κάτω των 59 ετών είναι πολύ μεγάλος, επεσήμανε ο κ.Τσούχλος, έχει βέβαια ανοίξει ήδη η πλατφόρμα και σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών έχει ήδη δηλώσει μέχρι στιγμής τη θέληση του να κάνει το εμβόλιο κι αν όλα πάνε καλά από αύριο ξεκινά η διαδικασία, βέβαια τα αδιάθετα εμβόλια δεν θα είναι πάρα πολλά, είπε και πρόταση της ΟΛΜΕ είναι να γίνει μία προσπάθεια από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαίου να εμβολιαστεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, κάτι που το χαρακτήρισε ευχής έργον για την προσπάθεια ανοσίας και επιπλέον σημαντικό για την διεξαγωγή των πανελληνίων όπου χρειάζεται να είναι οχυρωμένοι και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά.





