Οικονομία

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Χωρίς δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς κανέναν περιορισμό θα κινούνται τα ηλεκτρικά οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Χωρίς περιορισμούς θα κυκλοφορούν στον δακτύλιο της Αθήνας τα ηλεκτρικά οχήματα σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ για τα υβριδικά και τα συμβατικής τεχνολογίας οχήματα (με κινητήρες βενζίνης ή ντήζελ) παραμένει η προϋπόθεση της επίτευξης χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1221 Β/30-3-2021) εναρμονίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου στον «πράσινο» δακτύλιο με την εφαρμογή του νέου παγκόσμιου προτύπου μέτρησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που ισχύει από 1/1/2021.

Ειδικότερα, στον δακτύλιο επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς κανέναν περιορισμό:

Α) των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων που πληρούν εκ κατασκευής τις διατάξεις του Κανονισμού 715/2007 (Euro 5 και Euro 6) ή μεταγενέστερου, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το NEDC), ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ως και την 31/12/2020.

Β) των ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων και των οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους αέρια καύσιμα (υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο) και είναι τεχνολογίας Euro 4, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km (τιμή συνδυασμένου ή σταθμισμένη συνδυασμένου κύκλου, αν πρόκειται για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης, ή συνδυασμένου κύκλου του αερίου καυσίμου για αυτοκίνητα δύο καυσίμων Bi-fuel, σύμφωνα με το NEDC), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ως και την 31/12/2020.

Γ) των οχημάτων τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από την 01/01/2021 και εφεξής, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 175 g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου ή σταθμισμένου, αν πρόκειται για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ή του αερίου καυσίμου για αυτοκίνητα διπλού καυσίμου Bi-fuel, σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων WLTP.

Η απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και από τους υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά, Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου και Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σχετικά: «Η στροφή στις "πράσινες" μετακινήσεις κρατά το κλειδί για πιο βιώσιμες πόλεις. Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, εναρμονιζόμενη με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές ως προς τις εκπομπές ρύπων. Με την υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου WLTP, τα «καθαρά» ηλεκτρικά οχήματα, ανεξαρτήτως αν είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά με εξωτερική φόρτιση, εισέρχονται ελεύθερα στον πράσινο δακτύλιο της Αθήνας, δίνοντας το σήμα ότι προχωρούμε σταθερά και με συνεκτικό σχεδιασμό προς λιγότερο ρυπογόνες μετακινήσεις».

Διαβάστε επίσης:

Αστυνομική έφοδος σε κορονοπάρτι - Καλεσμένοι κρύφτηκαν σε… ντουλάπες!

Κηφισός: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία

Δικηγόρος οικογένειας 65χρονης από Ίλιον: ενδείξεις ότι ο θάνατος οφείλεται και στο εμβόλιο