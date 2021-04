Αθλητικά

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αύξησε το ποσοστό του στη Λίβερπουλ!

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από την αμερικανική εταιρεία που είναι η ιδιοκτήτρια του αγγλικού συλλόγου.

Ο «βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να επενδύει στη Λίβερπουλ και σύμφωνα με ανακοίνωση της Fenway Sports (FSG), της αμερικανικής εταιρίας που είναι ιδιοκτήτρια της διάσημης αγγλικής ομάδας, ο σούπερ σταρ των Λέικερς αύξησε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο των «κόκκινων».

Όταν το 2011 ο ΛεΜπρόν αποφάσισε να επενδύσει στη Λίβερπουλ, αισθανόταν ότι το ποσό των 6.5 εκατ. δολαρίων, για το 2% των μετοχών, δεν κινδύνευε.

Πίστευε ότι η Λίβερπουλ είναι μια σίγουρη επένδυση και δικαιώθηκε, καθώς εννέα χρόνια μετά η αξία του ποσοστού του στην ιστορική αγγλική ομάδα έχει οκταπλασιαστεί.

Τώρα ο διάσημος Αμερικανός επένδυσε κι άλλα χρήματα, αγοράζοντας ένα επιπλέον ποσοστό των μετοχών της Λίβερπουλ, χωρίς η FSG να δώσει διευκρινίσεις για τα ακριβή μεγέθη της επένδυσης.