Eurovision: Το κοινό που θα παρακολουθήσει από κοντά το διαγωνισμό

Περίπου 200 εκατομμύρια τηλεθεατές θα δουν το διαγωνισμό από τις τηλεοράσεις τους. Πόσοι θα το δουν από κοντά.

Με περιορισμένο αριθμό θεατών θα πραγματοποιηθεί ο φετινός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision τον Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, έγραψε σήμερα η εφημερίδα de Telegraaf.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της ολλανδικής κυβέρνησης, υπό τον τίτλο "fieldlab", για την παρουσία λιγοστών θεατών σε θέατρα, συνεδριακά κέντρα και ποδοσφαιρικούς αγώνες υπό αυστηρή επιτήρηση.

Οι διοργανωτές της Eurovision είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα πραγματοποιούνταν κάποιες εκδηλώσεις με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά δεν είχαν διευκρινίσει αν θα επιτρεπόταν σε κοινό να παρακολουθήσει.

Ένας μέγιστος αριθμός 3.500 ανθρώπων που ζει στην Ολλανδία θα επιτραπεί να παρακολουθήσει τις πρόβες, τον ημιτελικό και τον τελικό του διαγωνισμού από τις 18 ως τις 22 Μαΐου, έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη έναν κυβερνητικό αξιωματούχο.

Στην διοργάνωση θα συμμετάσχουν 39 χώρες και οι θεατές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό και να έχει βγει αρνητικό προκειμένου να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ολλανδία φιλοξενεί τον 65ο διαγωνισμό, ο οποίος συγκεντρώνει τηλεοπτικό κοινό περίπου 200 εκατομμυρίων θεατών, έπειτα από την νίκη του ολλανδού τραγουδοποιού Ντάνκαν Λόρενς στην Eurovision του 2019 με το τραγούδι "Arcade".

Την περασμένη εβδομάδα ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο και άλλα περιοριστικά μέτρα με στόχο την ανάσχεση της πανδημίας θα παραταθούν κατά τρεις εβδομάδες μέχρι τα τέλη Απριλίου εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Στη χώρα έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί πάνω από 1,2 εκατομμύριο κρούσματα κορονοϊού και 16.500 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας.

