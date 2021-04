Τεχνολογία - Επιστήμη

Δορυφόροι και σκουπίδια “τυφλώνουν” τους αστρονόμους

Πόσο επιβαρύνεται η παρατήρηση από τους στόλους δορυφόρων που δημιουργούν μεγάλες εταιρειες.

Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαστημικών αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη προκαλούν φωτορύπανση η οποία εμποδίζει την παρατήρηση του ουρανού από τα επίγεια τηλεσκόπια.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Space X και η Amazon έχουν ξεκινήσει μια κούρσα δημιουργίας μεγάλων στόλων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Οι στόλοι αυτοί θα αποτελούνται από μερικές χιλιάδες δορυφόρους οι οποίοι θα παρέχουν γρήγορες και ποιοτικές συνδέσεις στο Internet σε κάθε σημείο της Γης και ειδικά στα σημεία που για γεωγραφικούς ή άλλους λόγους δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έχουν ήδη εκτοξευτεί μερικές δεκάδες δορυφόροι από αυτούς τους στόλους οι οποίοι είναι συχνά ορατοί σχηματίζοντας μια φωτεινή κινούμενη λωρίδα στον ουρανό.

Η λειτουργία αυτών των δορυφόρων προκάλεσε αμέσως συναγερμό στην αστρονομική κοινότητα αφού διαπιστώθηκε ότι η κίνηση και το φως τους εμποδίζουν τα επίγεια τηλεσκόπια στην παρατήρηση του Διαστήματος. Ακόμη και αν κάποιος στήσει ένα τηλεσκόπιο σε ένα σημείο μακριά από τα φώτα των αστικών περιοχών και ο ουρανός είναι καθαρός χωρίς νεφώσεις η παρουσία των δορυφόρων θα «τυφλώνει» το τηλεσκόπιο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι νέοι δορυφορικοί στόλοι αλλά και οι υπόλοιποι ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.

Διεθνής ομάδα ερευνητών με άρθρο τους στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο αφού εκτός από τους δορυφόρους την θέα των τηλεσκοπίων αρχίζουν πλέον να εμποδίζουν και τα αποκαλούμενα διαστημικά σκουπίδια. Πρόκειται για τα αμέτρητα αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη και είναι δορυφόροι που δεν λειτουργούν πλέον και διαφόρων μεγεθών θραύσματα δορυφόρων, πυραύλων και διαστημοπλοίων.

Τα αντικείμενα αυτά συγκρούονται συχνά μεταξύ τους γεννώντας συνεχώς νέα σκουπίδια. Μάλιστα οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι δεδομένης της αυξανόμενης διαστημικής δραστηριότητας του ανθρώπινου πολιτισμού σύντομα θα δημιουργηθεί γύρω από την Γη μια… χωματερή τόσο πυκνή που δεν θα μπορεί τίποτε να την διαπεράσει και θα υποχρεωθούμε να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι μέσα στον πλανήτη μας.

Πηγή: Ναυτεμπορική