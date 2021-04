Οικονομία

“Καμπανάκι” για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω social media

Αναλυτικές οδηγίες προς τους καταναλωτές που κάνουν αγορές προϊόντων από τα social media.

΄Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Οι περιορισμοί στη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, προκειμένου να συγκρατηθεί η διάδοση της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν σημαντική αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση των καταγγελιών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις μέσω των social media.

Συγκεκριμένα διαπιστώνονται:

Πωλήσεις απομιμητικών αγαθών («μαϊμού» προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές).

Αποστολή αγαθών, μέσω πολλών εταιρειών ταχυμεταφορών, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των προμηθευτών.

Συνοδευτικά δελτία των αποστολών, χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και κυρίως η ταχυδρομική διεύθυνση ή με ελλιπή στοιχεία ή ψευδή στοιχεία.

«ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» πρόσβασης του καταναλωτή στο λογαριασμό του στη σελίδα στα social media, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της παραγγελίας.

«ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» της επικοινωνίας του καταναλωτή με τις προβαλλόμενες στη σελίδα τηλεφωνικές γραμμές και στις φόρμες επικοινωνίας (συνήθως σε κινητά τηλέφωνα).

Παραλαβή αγαθών χωρίς παραστατικά διακίνησης και εμπορίας.

Προκειμένου ο καταναλωτής να προστατευτεί όταν πραγματοποιεί αγορές αγαθών μέσω των σελίδων στα social media, συστήνεται, πριν από κάθε παραγγελία και πληρωμή να ενημερώνεται για τα κάτωθι:

Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή: εταιρική επωνυμία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας (όχι μόνο κινητό), url shop online (αν υφίσταται), email, ταχ. διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ επιχείρησης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τη συνολική τιμή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων φόρων, εξόδων αποστολής, κλπ.).

Τον τρόπο πληρωμής, αποστολής και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική επιστροφής της επιχείρησης .

Επιπρόσθετα συστήνονται:

Έλεγχος πριν από την πληρωμή ότι ο ιστότοπος παρέχει ασφαλή σύνδεση για τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχείων πιστωτικών καρτών (κλειδαριά στον browser).

Αγνόηση των προσφορών που εμφανίζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Εντοπισμός στο διαδίκτυο τυχόν σχολίων, εμπειριών ή συστάσεων άλλων καταναλωτών που έχουν κάνει ήδη συναλλαγές με το κατάστημα, έχοντας βεβαίως υπόψη ότι μπορεί να είναι παραπλανητικές ή κατασκευασμένες,.

Λήψη επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ισχυρή σύσταση:

Μη παραλαβή δεμάτων, όταν η χρέωση γίνεται με αντικαταβολή, χωρίς τα πλήρη στοιχεία αποστολέα στο συνοδευτικό δελτίο των αποστολών (τα στοιχεία προβλέπονται στην απόφαση 686/064/10-7-2013 του Προέδρου της ΕΕΤΤ (Β’1700)).

Υποβολή καταγγελιών στην τηλ. γραμμή καταναλωτών 1520 ή μέσω email στις διευθύνσεις 1520@efpolis.gr και dimea.ypanep@mnec.gr ή μέσω της σελίδας της ΔΙΜΕΑ στο Facebook: @dimea.ypanep».

