Μέγκαν Μαρκλ: Αρχιεπίσκοπος την “αδειάζει” για τον μυστικό γάμο

Ο αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Γουέλμπι αντέκρουσε τον ισχυρισμό της Μέγκαν Μαρκλ ότι παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι λίγες ημέρες πριν από την επίσημη γαμήλια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 2018.

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε πει στη συνέντευξη, που παραχώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ότι παντρεύτηκε τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ σε μυστική τελετή υπό τον αρχιεπίσκοπο Γουέλμπι, λίγες ημέρες πριν από τον πολυτελή γάμο στο Ουίνδσορ.

«Ξέρετε, τρεις ημέρες πριν από τον γάμο μας, παντρευτήκαμε— κανείς δεν το γνωρίζει αυτό», είχε αναφέρει. «Μόνο οι δύο μας, στον κήπο μας, με τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι». Όμως, ο Τζάστιν Γουέλμπι αντέκρουσε αυτόν τον ισχυρισμό.

«Ο νόμιμος γάμος τελέστηκε εκείνο το Σάββατο» (19 Μαΐου), είπε ο Γουέλμπι, σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt, προσθέτοντας πως υπέγραψε προσωπικά το πιστοποιητικό του γάμου. «Θα είχα διαπράξει έγκλημα εάν είχα υπογράψει κάτι που δεν ήταν πραγματικό».

Όπως ο ίδιος είπε, είχε πριν από τον γάμο «μια σειρά ιδιωτικών, ποιμενικού χαρακτήρα συναντήσεων» με τον Χάρι και τη Μέγκαν, ωστόσο απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις αυτές. «Εάν μιλάς σε έναν ιερέα, μπορείς να αναμένεις ότι η συζήτηση αυτή δεν θα δημοσιοποιηθεί».

Βρετανικά ΜΜΕ έδωσαν προηγουμένως στη δημοσιότητα ένα αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου, που έδειχνε ότι ο επίσημος γάμος τελέστηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με τον αξιωματούχο, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό αυτό να λέει ότι η Μέγκαν είτε μπερδεύτηκε είτε παραπληροφορήθηκε και ότι το ζευγάρι είχε πιθανόν ανταλλάξει κάποιους απλούς όρκους ενώπιον του αρχιεπισκόπου.