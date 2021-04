Κοινωνία

Νεκρός ο συνοδηγός που “εκτοξεύθηκε” από αυτοκίνητο

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε επαγγελματικό όχημα.

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λιβάδια Χανίων, στις 21:35 της Τετάρτης.

Ένας 36χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ήταν συνοδηγός σε επαγγελματικό όχημα, έχασε τη ζωή του, καθώς φέρεται να εκτοξεύτηκε μέσα από το αυτοκίνητο, όταν εκείνο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με το κράσπεδο στην οδό Δεληγιαννάκη, στα Λιβάδια Χανίων.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τον άτυχο άνδρα, που είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

‘Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 47χρονος οδηγός του οχήματος δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα ερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

