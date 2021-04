Οικονομία

Ολοκληρώθηκε η υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου

Τα ρεκόρ που κατέγραψε το έργο που αίρει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου ανακοίνωσαν ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Όμιλος Prysmian που σχεδίασε, προμήθευσε και εγκατέστησε το καλώδιο.

Όπως αναφέρουν, το έργο καταρρίπτει πολλαπλά ρεκόρ λόγω του μήκους (135 χιλιόμετρα) και του βάθους (έως 1000 μέτρα) της διασύνδεσης, καθώς και της καινοτόμου τεχνολογίας που αξιοποιήθηκε για την κατασκευή του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει τους επόμενους μήνες, αίροντας την «ενεργειακή απομόνωση» του νησιού..

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα υπήρξε μία μακροχρόνια προσδοκία των Ελλήνων και τώρα υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ. Η τεχνολογία συνθετικών ινών υψηλής αντοχής -που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το έργο- εξασφαλίζει μικρότερο βάρος και βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά, καθιστώντας την ιδανική για τα μεγάλα βάθη των ελληνικών θαλασσών. Παράλληλα, προετοιμάζει το έδαφος για ακόμη πιο αξιόπιστες και ανθεκτικές υποβρύχιες διασυνδέσεις στον απαιτητικό -τεχνικά- χώρο του Αιγαίου».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έργων της Prysmian, κ. Hakan Ozmen, ανέφερε από την πλευρά του : «Οι δυνατότητές μας αναγνωρίστηκαν και στον πρόσφατο διαγωνισμό "Έργο της Χρονιάς 2020", στον οποίο η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής διακρίθηκε ως το "έργο των ρεκόρ". Μας τιμά η σταθερή εμπιστοσύνη του ΑΔΜΗΕ στην τεχνογνωσία μας και νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε κομβικός εταίρος του Διαχειριστή σε ένα τόσο στρατηγικό έργο, που συνδέει για πρώτη φορά την Κρήτη με το χερσαίο Σύστημα Μεταφοράς».

