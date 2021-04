Life

Μειώθηκαν οι διαρρήξεις λόγω... τηλεργασίας

"Αντιπαραγωγική" η τηλεργασία για τους διαρρήκτες.

Ο αριθμός των διαρρήξεων στη Γερμανία μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλό τον περασμένο χρόνο επειδή πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που εργάζονταν από το σπίτι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ένωση της ασφαλιστικής βιομηχανίας GDV.

Τα αιτήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες για αποζημιώσεις λόγω διαρρήξεων μειώθηκαν στα 85.000 κατά το 2020, δηλαδή 10.000 λιγότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν και στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1998.

"Η μείωση του αριθμού των διαρρήξεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι πολίτες περνούν πάρα πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι τους εξαιτίας της πανδημίας. Οι διαρρήκτες συχνά δεν είχαν την ευκαιρία να δράσουν", δήλωσε ο επικεφαλής της Ένωσης Γεργκ Άσμουσεν.

Ως εκ τούτου, το ύψος των αποζημιώσεων έπεσε στα 230 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 70 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ ο μέσος όρος αιτημάτων γι' αυτού του είδους την αποζημίωση μειώθηκε κατά 10% και έπεσε στα 2.750 ευρώ, σύμφωνα με την Ένωση.