Ο Νίκος Ζωιδάκης και η μαντινάδα για “Το Πρωινό” (βίντεο)

Τι λέει για το αίτημα να εμφανιστεί σε σκηνή με… φούστα, τους επώνυμους φίλους του και τα ριάλιτι. Ξεχωριστή η μαντινάδα που αφιέρωσε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.