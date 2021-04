Πολιτική

Μητσοτάκης: Ξαναχτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης Κράτους - πολιτών

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε κέντρο εμβολιασμού της ομάδας ασθενών με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου και παρακολούθησε τη διαδικασία.

Τη διαδικασία εμβολιασμού της ομάδας ασθενών με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου που ξεκίνησε σήμερα παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Αγίας Παρασκευής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες που περίμεναν τη σειρά τους για να εμβολιαστούν ενώ ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου για τις πολύτιμες υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρουν.

«Η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω από όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν», σημείωσε ο Πρωθυπουργός ενώ είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με ασθενή που ανήκει στην ομάδα νοσημάτων πολύ υψηλού κινδύνου που προσήλθε για να πραγματοποιήσει το εμβόλιο.

«Εύχομαι και οι υπόλοιποι να έχουν την ευκαιρία άμεσα να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουμε να έχουμε μία ασπίδα προστασίας όλοι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά», σημείωσε η κυρία Χαραλαμποπούλου απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό.

«Είδαμε εμβολιασμένους συμπολίτες μας, κυρίως τους μεγαλύτερους, γιατί από αυτούς έχουμε ξεκινήσει, να φεύγουν από το εμβολιαστικό με το χαμόγελο στα χείλη. Παρότι δεν μπορούμε να τους δούμε, το βλέπουμε στα μάτια τους. Αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι πάλι», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτησή του με το υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας.

«Ξαναχτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Σε αυτό παίζετε έναν καθοριστικό ρόλο και αυτή είναι μία πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει και μετά τον COVID-19. Και, βέβαια, τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη, επειδή τώρα συζητάμε, ξέρετε, για το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι αυτά είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν τους αφορούν καθόλου, σας διαβεβαιώνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων που θα διατεθούν στην Υγεία θα αφορούν τις δομές Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την Ψηφιοποίηση της Υγείας, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να έχει πια ένα ψηφιακό φάκελο και να μπορούν όλοι να γνωρίζουν με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, αλλά να γνωρίζουν όλοι όσοι πρέπει να γνωρίζουν, μάλλον, το πλήρες ιατρικό ιστορικό του κάθε συμπολίτη μας. Και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα είναι η πρώτη ωφελημένη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω από όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν.

Το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα Απρίλιο, δηλαδή λίγο λιγότερους από όσους έχουμε κάνει τους τρεις μήνες -από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο- και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 και όλους τους συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα, με τουλάχιστον μία δόση.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά θα αρχίσει εκ των πραγμάτων να μειώνεται και η πίεση στα νοσοκομεία μας, διότι τα νοσοκομεία δοκιμάζονται πρωτίστως από τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να αρρωστήσουν βαριά. Οπότε, εύχομαι καλή δύναμη, περαστικά σε κάθε περίπτωση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ όχι μόνο για να περιθάλπει τους ασθενείς με COVID-19, αλλά για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι θα το χρειαστούν. Καλή δύναμη εύχομαι.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα έτσι ώστε οι ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου να μπορούν να κλείνουν ραντεβού άνοιξε στις 19 Μαρτίου ενώ έως το τέλος Μαρτίου τα προγραμματισμένα ραντεβού 1ης δόσης της συγκεκριμένης ομάδας, της οποίας ο εμβολιασμός ξεκινά σήμερα, ανέρχονταν σε 114.874, ενώ το σύνολο των προγραμματισμένων ραντεβού 1ης και 2ης δόσης ανέρχοντααν σε 229.748.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, Ιωάννα Νταβώνη.