Βίντεο από τα άδυτα του εργοστασίου της Pfizer

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, έχει καταγράψει βήμα-βήμα τα στάδια της παραγωγής του εμβολίου.

Της Ντέμυς Καραγιάννη

Με ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, το δίκτυο CNN μας ξεναγεί στα άδυτα της παραγωγής του, δίνοντας έμφαση σε ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα, έναν ειδικό μείκτη, όπου από την μια πλευρά εισάγεται το mrna και από την άλλη λιπίδια και «εξαναγκάζονται» να αναμειχθούν.

Πριν από ένα χρόνο η παραγωγή αυτή δεν υπήρχε καν και το γεγονός ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα παράγονται εμβόλια τύπου ΜRΝΑ είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα Μέσα από την συνεργασία της Pfizer με την γερμανική Biontech άρχισε να φαίνεται η πρώτη ηλιαχτίδα για την καταπολέμηση της πανδημίας με την παραγωγή να φτάνει στα 13 εκατομμύρια την εβδομάδα με την προοπτική να παράγονται 100 εκατομμύρια τον μήνα, από το καλοκαίρι και μετά.

Έχοντας πολλές δυσκολίες αρχικά με την χαμηλή ψύξη, η εταιρία αποφάσισε να φτιάχνει η ίδια τον ψυχρό πάγο για να βοηθήσει στην διανομή του εμβολίου αλλά και στην επέκταση της μονάδας του εργοστασίου -εν μέσω παραγωγής - για να μπορέσει να ανταποκριθεί πιο γρήγορα στις μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.