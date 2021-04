Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονίζουν Δούκας και Μελέτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Spoiler για την αποκάλυψη του Μιλτιάδη στον αδελφό του. Δραματικές εξελίξεις στο επεισόδιο της Πέμπτης στις «Άγριες Μέλισσες». Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα.

Ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο επιφυλάσσουν οι συντελεστές της σειράς "Αγριες Μέλισσες" για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, το βράδυ της Πέμπτης, στις 22:00.

Τι θα δούμε σήμερα...

Ο Νικηφόρος είναι αποφασισμένος ν’ αποκλείσει την Ασημίνα από το παιδί και ούτε η Ελένη ούτε ο Λάμπρος καταφέρνουν να του αλλάξουν γνώμη. Η Δρόσω προτείνει στην Ασημίνα να διεκδικήσουν από κοινού την επιμέλεια. Θα καταφέρουν να βάλουν τις διαφορές τους στην άκρη; Στο σπίτι των Σεβαστών, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση καθώς ο Σέργιος δε δέχεται το διαζύγιο των γονιών του. Η Πηνελόπη νιώθει πόνους και η επίσκεψη στον γιατρό θα την αναστατώσει. Η προαγωγή του Προύσαλη φέρνει χαρά σε όλους, ενώ εκείνος ετοιμάζει τον γάμο με τη Ρίζω. Η Ελένη φέρνει τις αδελφές της προ των ευθυνών τους…

Η εκπομπή "Το Πρωινό" προέβαλε αποκλειστικό απόσπασμα απο το σημειρνό επεισόδιο, ενώ ο Αλέξης Μίχας έκανε και spolier για την αποκάλυψη που θα κάνει ο Μελέτης στον Δούκα για τον Νικηφόρο:

#AgriesMelisses