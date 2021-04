Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: αίσιο τέλος στην περιπέτεια του μικρού που βρέθηκε στο Σύνταγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιπέτεια του μικρού που βρέθηκε να περιπλανάται χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει. Πως γύρισε στην αγκαλιά της οικογένειας του σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία Αθήνας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες από «Το Χαμόγελου του Παιδιού» και την Δημοτική Αστυνομία Αθήνας, «ένα ανήλικο αγόρι βρέθηκε ξανά στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειάς του», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Η χαρά και το χαμόγελο του παιδιού που ζωγραφίστηκε στο γεμάτο αγωνία προσωπάκι του όταν αντίκρισε ξανά τα αγαπημένα του πρόσωπα, χάρη στην καθοριστική συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας, περιγράφει το πραγματικό νόημα και την αξία του έργου μας, αλλά και την πραγματική ανταμοιβή των συντονισμένων μας προσπαθειών με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς», επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης.

Και συνεχίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 δεχθήκαμε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για ανήλικο αγόρι ξενικής καταγωγής που εντοπίστηκε από τη Δημοτική Αστυνομία να περιπλανάται μόνο και τρομαγμένο στην περιοχή του Συντάγματος.

Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε από τον Τμηματάρχη της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας κινητοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός μας για την προστασία του παιδιού. Χάρη στις κατευθύνσεις μας και την άμεση συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, το παιδί μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής. Ψυχολόγος μας έσπευσε στο πλευρό του για να το στηρίξει και να του προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης. Διερμηνέας του Οργανισμού που επιτόπου ανέλαβε την επικοινωνία, γρήγορα κατάλαβε ότι το παιδί μπορούσε να αναφέρει μόνον όνομα και ηλικία, ενώ δεν θυμόταν να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την οικογένειά του. Ταυτόχρονα, επικοινωνήσαμε με την Εισαγγελία Ανηλίκων για να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά του σε ασφαλές περιβάλλον, στην περίπτωση που δεν μπορούσαμε να βρούμε τους γονείς του.

Παράλληλα με τις δικές μας ενέργειες, οι γονείς αναζητούσαν εναγωνίως τον ανήλικο. Επικοινώνησαν με την αστυνομία και δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί όλες οι κατάλληλες δομημένες ενέργειές μας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δόθηκε το καλύτερο δυνατό τέλος στην αγωνία τους και δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε με το επόμενο βήμα που θα ήταν η δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ως θεμελιώδη αρχή τη θεσμοθετημένη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς με κοινούς στόχους και αξίες με γνώμονα την προστασία και φροντίδα των παιδιών. Λαμπρό παράδειγμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών και των άμεσων αποτελεσμάτων που αυτή επιφέρει στις ενέργειες υποστήριξης των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη, αποτελεί η συνεργασία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον Δήμο Αθηναίων. Το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, όπως επιτυχημένα έγινε και αυτή τη φορά.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί σε κίνδυνο καλέστε, ακόμα και ανώνυμα, στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» η οποία στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και λειτουργεί πανελλαδικά, 365 ημέρες τον χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα και όλο το 24ωρο.