ΙΟΒΕ: Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο

Η μηναία έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατέγραψε το Μάρτιο η έρευνα οικονομικής συγκυρίας που καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις 96,9 μονάδες, έναντι 91,9 μονάδων τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2020.

Τον Μάρτιο κατεγράφη βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ηπιότερη στη βιομηχανία και τις κατασκευές, εντονότερη στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες, τομείς στους οποίους άλλωστε αναμένεται επανέναρξη της δραστηριότητας.

Παράλληλα, βελτιώθηκε σημαντικά και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς κατά τον ΙΟΒΕ σημειώθηκε γενικευμένη κάμψη της απαισιοδοξίας, λόγω των προσδοκιών βελτίωσης της δραστηριότητας το επόμενο χρονικό διάστημα.

στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν σημαντικά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένησαν ήπια.

στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή αμβλύνθηκαν οριακά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες ενισχύθηκαν ελαφρά.

στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνονται αισθητά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξασθενούν ήπια με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται.

στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εντάθηκαν ελαφρά, οι αντίστοιχες για τη ζήτηση μεταβλήθηκαν ήπια, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της βελτιώθηκαν σημαντικά στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται σημαντικά, όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και εξασθενεί η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μικρή ενίσχυση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, κυρίως λόγω έντονης αποκλιμάκωσης των αποθεμάτων

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Μάρτιο στις 100,8 (από 98,9 τον Φεβρουάριο) μονάδες, επίπεδο ωστόσο σαφώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (108,7 μον.).

Από τις μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ήπια, το ύψος των αποθεμάτων υποχώρησε έντονα, ενώ το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένησε ελαφρά.

α) Σε ότι αφορά το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης ενισχύθηκε ήπια τον Μάρτιο, στις -17 μονάδες (από -14 μον. τον Φεβρουάριο), με το 27% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 10% να αναφέρει το αντίθετο.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένισε ελαφρά και διαμορφώθηκε στις +19 μονάδες (από +22), με το 31% (από 35%) των επιχειρήσεων να προβλέπει αύξηση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και μόλις το 12% (από 13%) μείωσή της.

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις +9 (από +21) μονάδες, με το 22% (από 27%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 13% (από 6%) να δηλώνει το αντίθετο. δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Μάρτιο πτωτικές τάσεις:

οι θετικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο επιδεινώθηκαν ήπια, στις +11 μονάδες (από +16), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού εξασθένησαν ελαφρά, στις -6 (από -2) μονάδες όπως και οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες οι οποίες διαμορφώθηκαν στις +22 μονάδες (από +28).

ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν οριακά και το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις +29 μον. από +30, με το 43% (από 42%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και το 13% (από 12%) μείωσή τους.

Παράλληλα, ο ήπια θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησε ελαφρώς και διαμορφώθηκε στις +4 (από +8) μονάδες, με το 25% (από 22%) των ερωτηθέντων να προβλέπει μείωσή τους.

στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής περιορίστηκαν ελαφρώς, στους 4,6 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να ενισχύεται ήπια, στο 75,0% (από 73,6%). ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση ενισχύθηκε σημαντικά, στις +7 μονάδες (από -7 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να παραμένει στο 10% και μόλις το 3% (από 17%) να αναμένει υποχώρηση.

η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε οριακά στις +12 μονάδες, με το 77% (από 76%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και ένα 17% (από 18%) να αναμένει άνοδό του.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν στις 96,3 μονάδες (από 92,4 μον.). Σημειώθηκε μικρή βελτίωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν σημαντικά και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες υποχώρησαν ήπια. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης υποχώρησε έντονα, στις 108,5 (από 117,7) μονάδες. Η υποχώρηση προήλθε κυρίως από την έντονη επιδείνωση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες, με τις παραγγελίες και τη ζήτηση να κινούνται οριακά πτωτικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων ενισχύθηκε ήπια. Οριακή βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 105,5 (από 104,6) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να ενισχύονται αισθητά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες βελτιώθηκαν οριακά και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν.

Ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, λόγω κυρίως της καλυτέρευσης των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε σημαντικά τον Μάρτιο και διαμορφώθηκε στις –39,5 (από –46,2) μονάδες, επίπεδο που παραμένει πολύ χαμηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (- 16,5 μονάδες).

Η βελτίωση των προσδοκιών των νοικοκυριών σημειώθηκε παρά τη νέα, ιδιαίτερα ισχυρή έξαρση της πανδημίας από το τέλος Φεβρουαρίου, που οδήγησε τον Μάρτιο σε περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και παράταση της αναστολής λειτουργίας σε κλάδους και δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία του εμβολιασμού κλιμακώνεται συνεχώς, οι δυνατότητες ανίχνευσης του ιού και η ευχέρεια πρόσβασης σε αυτές αυξάνονται, εξελίξεις που επιτρέπουν το σχεδιασμό για τη σταδιακή άρση προσεχώς των περιοριστικών μέτρων και την τμηματική επαναλειτουργία της οικονομίας. Τονωτικά στην καταναλωτική εμπιστοσύνη εκτιμάται ότι επενέργησε και η επέκταση της εκπτωτικής περιόδου τον Μάρτιο.

Παρά τη σημαντική ενίσχυση του δείκτη, η υποχώρησή του στην προηγούμενη περίοδο διατηρεί τους Έλληνες καταναλωτές στην κατάταξη ως προς τους περισσότερο απαισιόδοξους καταναλωτές στην ΕΕ στην πρώτη θέση, με διαφορά από εκείνους στις χώρες που έπονται.

Την Ελλάδα ακολουθούν η Σλοβακία και η Σλοβενία, με -27,8 και -25,5 μονάδες αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι καταναλωτές της Βουλγαρίας, με -25,2 μονάδες, ενώ την πεντάδα των πλέον απαισιόδοξων κλείνει η Ουγγαρία, με -23,5 μονάδες.

Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης βρέθηκαν εκ νέου η Σουηδία (+4,2) και η Δανία (+3,8), με τις θετικές τιμές των δεικτών τους να συνεπάγονται μικρή αισιοδοξία από τους καταναλωτές των συγκεκριμένων χωρών. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,1 μονάδες στην ΕΕ και στις -10,8 μονάδες στην Ευρωζώνη αντίστοιχα. Ανοδική τάση εμφάνισαν τον Μάρτιο 19 χώρες.

Μικρή επιδείνωση των εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες

Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες εξασθένισαν ήπια τον Μάρτιο, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -37,1 (από -34,9) μονάδες.

Το 52% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -10,7 και -11,6 μονάδες αντίστοιχα.

? Σημαντική βελτίωση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -27,9 (από -34,5) μονάδες. Το 42% (από 41%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 9% (από 5%) προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -2,0 και -1,1 μονάδες αντίστοιχα.

? Ισχυρή βελτίωση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας Ο δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο παρουσίασε σημαντική βελτίωση τον Μάρτιο και διαμορφώθηκε στις -47,6 (από -66,0) μονάδες. Το 62% των καταναλωτών (από 74%) προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι του 15% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -22,7 και -16,6 μονάδες αντίστοιχα.

? Ενίσχυση της πρόθεσης για μείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -45,3 (από -49,5) μονάδες. Το 56% των καταναλωτών (από 59%) προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% (από 4%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,2 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,1 μονάδες στην Ευρωζώνη.

? Μικρή εξασθένιση της πρόθεσης για αποταμίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησε ελαφρώς τον Φεβρουάριο, καθώς διαμορφώθηκε στις –61,0 μονάδες (από -58,6). Το 80% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 18% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +7,1 μονάδες στην ΕΕ και στις +6,3 μονάδες στην Ευρωζώνη.

? Σημαντική βελτίωση στις προβλέψεις για την ανεργία Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησε αισθητά τον Μάρτιο, στις +56,4 μονάδες, από +73,0 τον Φεβρουάριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας υποχώρησε στο 72% (από 84%), με το 12% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +41,3 και +41,2 μονάδες.

? Οριακή ενίσχυση των αρνητικών προβλέψεων για τις τιμές Ο δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες παρουσίασε οριακή ενίσχυση τον Μάρτιο, στις -14,1 μονάδες, έναντι -13,8 μονάδων τον Φεβρουάριο. Το 28% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 49% αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +21,2 και +18,6 μονάδες αντίστοιχα.

? Μικρή ενίσχυση του ποσοστού που "μόλις τα βγάζει πέρα" Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι "μόλις τα βγάζει πέρα" ενισχύθηκε ελαφρώς, στο 61% (από 57%), ενώ ήταν αμετάβλητο στο 8% το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 21% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι "έχουν χρεωθεί" ενισχύθηκε στο 9% (από 7%).