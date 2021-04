Υγεία - Περιβάλλον

Pfizer/BioNTech: 91% αποτελεσματικότητα στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη

Τι έδειξαν τα ανανεωμένα στοιχεία της έρευνας, που περιλαμβάνουν δεδομένα για περισσότερα από 12.000 άτομα, πλήρως εμβολιασμένα εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες

Οι εταιρείες Pfizer Inc και BioNTech ανακοίνωσαν σήμερα ότι το εμβόλιό τους κατά της Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα περίπου 91% στην πρόληψη της νόσου, επικαλούμενες ανανεωμένα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται άτομα που έχουν εμβολιασθεί εδώ και έξι μήνες.

Το εμβόλιο έχει επίσης 100% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της νόσησης μεταξύ ατόμων που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή στην Νότια Αφρική, όπου κυριαρχεί η παραλλαγή B1351 του ιού, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι σχετικά μικρός και ανέρχεται σε 800.

Αν και η συνολική αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται σε 91,3% και είναι χαμηλότερη από την αρχικά ανακοινωθείσα 95% τον Νοέμβριο έπειτα από κλινική δοκιμή επί 44.000 ατόμων, έκτοτε σειρά παραλλαγών του ιού έχει κυριαρχήσει σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο γενικός διευθυντής της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ότι τα ανανεωμένα αποτελέσματα, που περιλαμβάνουν στοιχεία για περισσότερα των 12.000 άτομα πλήρως εμβολιασμένα εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες φέρνουν τις δύο εταιρείες σε θέση να αιτηθούν πλήρους αδείας από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή.

Το εμβόλιο έχει εγκριθεί για επείγουσα χρήση από την αμερικανική FDA.

