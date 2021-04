Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: Υπουργός αρνήθηκε να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca

Η καυστική απάντηση του στον Γερμανό Υπουργό Υγείας, που κάλεσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZenεca.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ αρνήθηκε να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, απορρίπτοντας έτσι σχετική πρόσκληση του υπουργού Υγείας, Γενς Σπαν.

«Η απάντησή μου στην πρόσκληση του Γενς Σπαν είναι "όχι!". Δεν θα επιτρέψω να με πατρονάρει κανείς», δήλωσε ο κ. Ζεεχόφερ στην εφημερίδα BILD, αποφεύγοντας ωστόσο να αξιολογήσει το ίδιο το εμβόλιο, η χορήγηση του οποίου συνοδεύεται πλέον στην Γερμανία από τη σύσταση να αποφεύγεται στα άτομα κάτω των 60 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Σπαν κάλεσε χθες, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, τα μέλη της κυβέρνησης που είναι άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν με AstraZeneca, προκειμένου να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Η πρόσκληση αφορούσε την Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ (66 ετών), τον Αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς (62), τον υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ (71), τον υπουργό Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ (62) και τον υπουργό Αναπτυξιακής Συνεργασίας Γκερντ Μιούλερ (65).

Ανάλογη πρόσκληση είχε απευθύνει ο υπουργός Υγείας και στους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων. «Θα το κάνω αμέσως μόλις έρθει η σειρά μου - και με AstraZeneca», δήλωσε ο 62χρονος Πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας Στέφαν Βάιλ μέσω της εκπροσώπου του, η οποία διευκρίνισε ωστόσο ότι το κρατίδιο δεν έχει φθάσει ακόμη στον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 60-69 ετών.

Νωρίτερα σήμερα πάντως ο 65χρονος Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca στο Νοσοκομείο των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Βερολίνο. Για ένα «μικρό τσίμπημα με μεγάλη επίδραση, ένα μικρό τσίμπημα που μπορεί να κάνει τη διαφορά», έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Ερωτώμενος, αντίστοιχα, για τον υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ, διευκρίνισε ότι δεν απευθύνθηκε σε κάποιον υπουργό συγκεκριμένα ζητώντας του να εμβολιαστεί με AstraZeneca και εξέφρασε την κατανόησή του για όσους επιθυμούν να συμβουλευτούν προηγουμένως τον γιατρό τους. «Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος θρόμβωσης. Και τότε είναι λογικό να χρησιμοποιήσει κανείς διαφορετικό εμβόλιο», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τον εαυτό του, ο κ. Σπαν, ο οποίος είναι 40 ετών, δήλωσε ότι, «χωρίς να έχει συμβουλευτεί ακόμη γιατρό», θεωρεί ότι δεν συντρέχει τέτοιος κίνδυνος και ανέφερε ότι, όταν έρθει η σειρά του, θα δεχθεί να εμβολιαστεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο εμβόλιο - και αυτό της AstraZeneca.

Ο υπουργός ζήτησε πάντως για μία ακόμη φορά μεγάλη προσοχή από τους πολίτες για την περίοδο του Πάσχα και σημείωσε ότι και ο ίδιος ακύρωσε τα σχέδιά του για επίσκεψη στην οικογένειά του. "Συνεχίζουμε με βιντεοκλήσεις", είπε χαρακτηριστικά.