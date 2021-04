Πολιτική

ΥΠΕΞ: διάβημα στην Άγκυρα για τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών

Το διάβημα έγινε από την πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Τι σχολίασαν διπλωματικοί κύκλοι εν όψει της συνάντησης Δένδια – Τσαβούσογλου.

Σε διάβημα προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, για τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών, χθες Τετάρτη 31 Μαρτίου.

Οι υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών, έγιναν πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους, την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, υποδεχόταν στο ΥΠΕΞ, τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα.

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει «κόκκινη γραμμή» που αν την περάσουν οι Τούρκοι θα αναβληθεί η συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου, τόνισε ότι «Δεν μπαίνουμε σε υποθετικά σενάρια και δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της δημόσιας συζήτησης. Αυτό που επιθυμούμε είναι αποκλιμάκωση με την Τουρκία και η συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου πρέπει να γίνει με καλούς οιωνούς».