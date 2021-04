Τεχνολογία - Επιστήμη

Αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική από το ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους απευθύνεται και πότε ξεκινά το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα. Τι αναφέρει το ΑΠΘ

Όπως αναφέρει το ΑΠΘ, «το πρώτο Αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Ιατρικής, ξεκινά τη λειτουργία του, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης για την «Ίδρυση Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Περιεχόμενο του Προγράμματος αποτελεί «η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος».

Στοχεύοντας στην «καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε πολιτιστικά πεδία», όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ ετοιμάζεται να δεχθεί τους πρώτους αλλοδαπούς προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο.

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συνώνυμο της εξωστρέφειας, υλοποιεί σταθερά τη στρατηγική ανάπτυξής του. Με την ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάνει ακόμη πιο ισχυρή τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στην πορεία του Πανεπιστημίου μας η οποία ενισχύει τη διεθνή του ακτινοβολία και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το έργο του επιστημονικού μας δυναμικού στην παγκόσμια κοινότητα», επισήμανε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στα μέλη του Τμήματος Ιατρικής.

Σε ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής Κυριάκου Αναστασιάδη, σημεώνονται τα εξης:

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης αγγλόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην ακαδημαϊκή επιβράβευση της σύγχρονης λειτουργίας του Τμήματός μας. Τα εξαιρετικά σχόλια που απέσπασε το Πρόγραμμα τόσο από τους εξωτερικούς αξιολογητές κατά τη φάση της πιστοποίησής του, όσο και από τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και την Υπουργό Παιδείας για την ίδρυσή του, αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχή πραγματοποίηση αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος για τη χώρα μας. Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου είναι έτοιμο να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα και να προσκαλέσει νέους, ταλαντούχους φοιτητές από όλο τον πλανήτη για να σπουδάσουν Ιατρική στη γενέτειρα του Ασκληπιού, του Ιπποκράτη, του Γαληνού και του Παπανικολάου.

Το Αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής έχει ως κύριο στόχο να μεταλαμπαδεύσει σε άριστους αλλοδαπούς φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση της σύγχρονης ιατρικής. Οι 60 καλύτεροι φοιτητές από όλο τον κόσμο, επιλεγμένοι με απόλυτα αξιοκρατικές διαδικασίες, θα έχουν την ευκαιρία παράλληλα με τις σπουδές τους να εκτεθούν στις αξίες της σύγχρονης ελληνικής ζωής και στον εθνικό μας πλούτο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στοχεύει στην αριστεία και στο ήθος. Τους στόχους αυτούς υλοποιεί η Ιατρική, διαμορφώνοντας κατά τα ογδόντα έτη της λειτουργίας του Τμήματος νέους ιατρούς με ισχυρές επιστημονικές βάσεις και υψηλές ηθικές αξίες που υπηρετούν τον πάσχοντα συνάνθρωπο και διαπρέπουν στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Το νέο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές θα λειτουργήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος και θα αποτελέσει κομβικό σημείο στη μακρόχρονη διαδρομή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας περαιτέρω στη διεθνή καταξίωσή του και στην αναβάθμιση της λειτουργίας του. Όχημά του είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες, με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, την αδιάκοπη πρακτική σε Νοσοκομεία και Κλινικές και την εμπειρία τουλάχιστον 300 Καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από το Τμήμα Ιατρικής αλλά και από το εξωτερικό. Οι προοπτικές που ανοίγονται τόσο για το Τμήμα Ιατρικής, όσο και για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αλλά και για τη χώρα μας είναι μεγάλες».

Διαβάστε ακόμη:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: μετακινήσεις και από δήμο σε δήμο για ψώνια

Κορονοϊός – Γερμανία: Υπουργός αρνήθηκε να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca

Self test σε μαθητές με υπεύθυνη δήλωση του γονέα