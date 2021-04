Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας - ΕΟΚ: “Κορονο – αλλαγή” στις ημερομηνίες των αγώνων

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων, στην "σκιά" του κορονοϊού.

Η ΕΟΚ προχώρησε στην αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής των εναπομείναντων αγώνων για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Ελλάδας 2021, συναισθανόμενη τη δυσκολία του ΕΣΑΚΕ να ορίσει τις εξ αναβολής αναμετρήσεις λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στις ομάδες του Basket League. Σχετικό αίτημα προς την ΕΟΚ έστειλε ο ΕΣΑΚΕ, με την Ομοσπονδία μπάσκετ να δείχνει κατανόηση και να προσαρμόζει το πρόγραμμα του Κυπέλλου.

Έτσι, ο εξ αναβολής προημιτελικός του Κυπέλλου, Παναθηναϊκός-Περιστέρι, αντί για τις 27 Απριλίου μετατίθεται για τις 4 Μαΐου (17:00) στο ΟΑΚΑ. Ως εκ τούτου, αλλαγές προωθήθηκαν και στις ημερομηνίες διεξαγωγής των ημιτελικών και του τελικού. Συγκεκριμένα, ο ημιτελικός ανάμεσα στον νικητή του προημιτελικού Παναθηναϊκός-Περιστέρι και το Λαύριο θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών στις 9 Μαΐου.