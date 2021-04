Κοινωνία

Βουλή - Οδηγία της ΕΛ.ΑΣ: “Επιτρέπεται η αριστερή στροφή στην Βασιλίσσης Σοφίας για πολιτικούς”

Τι αναφέρει σήμα από την ΕΛ.ΑΣ που εστάλη προς τους οδηγούς των πολιτικών προσώπων για την αριστερή στροφή στην Β. Σοφίας.

Σήμα από την ΕΛ.ΑΣ εστάλη προς τους οδηγούς των πολιτικών προσώπων, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται να στρίβουν αριστερά από τη Βασ. Σοφίας στη Βουλή, εκεί όπου έγινε το τραγικό τροχαίο, εκτός και αν μεταφέρουν πολιτικό πρόσωπο, αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης.



Αμέσως μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη πριν από λίγο καιρό έξω από τη Βουλή, όταν υπηρεσιακό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, είχε ανακοινωθεί ότι λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του protagon.gr, στα κινητά των αστυνομικών έφτασε υπηρεσιακό σήμα το οποίο τους ενημερώνει ότι το απαγορευτικό της αριστερής στροφής δεν ισχύει όταν στο όχημα επιβαίνει πολιτικό πρόσωπο,.

«Στα κινητά των αστυνομικών έφτασε υπηρεσιακό σήμα το οποίο τους ενημερώνει ότι το απαγορευτικό της αριστερής στροφής δεν ισχύει όταν στο όχημα επιβαίνει πολιτικό πρόσωπο! Το σήμα που μεταβιβάστηκε στα κινητά των αστυνομικών, αναφέρει κατά λέξη τα εξής: "Ουδείς οδηγός θα εισέρχεται στην είσοδο της Βουλής κατερχόμενος τη Λ. Β. Σοφίας στρίβοντας αριστερά εκτός εάν στο όχημα επιβαίνει η συνοδεύει επίσημο πρόσωπο".

Κοινώς αν ο αστυνομικός βρίσκεται μόνος στο αυτοκίνητο, δεν θα μπορεί να επαναλαμβάνει το μοτίβο που οδήγησε στο τροχαίο. Αν όμως μεταφέρει πολιτικό πρόσωπο, μπορεί να στρίβει αριστερά! Δηλαδή ο αστυνομικός που είναι μόνος στο αυτοκίνητο οφείλει να αποφεύγει την επικίνδυνη αριστερή στροφή και να κάνει κύκλο προκειμένου να μπει νομίμως στη Βουλή. Αν όμως είναι μέσα ο πολιτικός, τότε μπορεί να στρίψει αριστερά. Για ποιο λόγο; Για να μη χάσει ο σημαντικός επιβάτης τον πολύτιμο χρόνο του; Εκτός και αν μας πουν ότι πρόκειται για επιλογή ασφαλείας διότι όπως ξέρουμε όλοι ο γύρος της Πλατείας Συντάγματος είναι επικίνδυνος…», ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Κώστας Γιαννακίδης.

Και όλα αυτά, πριν συμπληρωθούν 20 ημέρες από τη στιγμή που ο 23χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

