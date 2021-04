Life

“Η Φαμίλια”: η έκπληξη και η “τέλεια καταιγίδα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπαρταριστές καταστάσεις στα απολαυστικά επεισόδια που αλλάζουν τα βράδια του Σαββατοκύριακου.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Σάββατο 3 Απριλίου: «SURPRISE!»

Η Λίτσα έχει γενέθλια και ένα πάρτι έκπληξη, που της ετοιμάζουν κρυφά ο Στάθης μαζί με τον Γιάννη, θα βάλει όλη τη φαμίλια σε μπελάδες. Ο Γιάννης είναι πεπεισμένος ότι η Μαίρη βλέπει κρυφά έναν άλλον άντρα, όπως και η Μαίρη πιστεύει ότι ο Γιάννης έχει αγοράσει ένα πανάκριβο κόσμημα για μια άλλη γυναίκα. Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα ή πρόκειται για μια σειρά από παρεξηγήσεις; Πόσο θα βοηθήσει ο ψυχολόγος το ζευγάρι να ανακαλύψει την αλήθεια και τα νέα δεδομένα και ποια είναι αυτά; Ποια είναι η νέα πραγματικότητα της Μαίρης, πόσο χρονών γίνεται η Λίτσα και τι δουλειά έχουν όλοι να ψάχνουν ζαντολάστιχα σε μια μάντρα αυτοκινήτων; Έκπληξη!

Κυριακή 4 Απριλίου: «Η ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ»

Μια σφοδρή καταιγίδα, η Ελεύθεια, ξεσπάει και κανείς δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι. Ταυτόχρονα, πέφτει και το ρεύμα! Ο Γιάννης, η Μαίρη, τα παιδιά, η Δέσποινα, η Τζο, ο Στάθης και η Λίτσα εγκλωβίζονται στο Αρμαουσέικο και αναγκάζονται να περάσουν το βράδυ εκεί. Την ίδια ώρα, ένας απρόσκλητος επισκέπτης, ένα σκυλάκι, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι και θα ταράξει κι άλλο τα ήδη πολλά... νερά. Οι παρεξηγήσεις, οι αποφάσεις και οι αποκαλύψεις θα είναι τέτοιες, που κανείς δεν θα είναι ίδιος, όταν κοπάσει η μπόρα και ξανάρθει το φως. Και κυρίως ο Στάθης και η Λίτσα, που κάτι θα τους αλλάξει τη ζωή. Είναι αλήθεια ότι μετά την καταιγίδα βγαίνει το πιο λαμπρό ουράνιο τόξο ή σε αυτήν τη φαμίλια ανατρέπεται κι αυτό;

«Η Φαμίλια»: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Gallery