Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ECDC: Στα ύψη ο δείκτης θετικότητας στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλες οι περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται στο «κόκκινο».

«Κόκκινη» παραμένει, για ακόμα μία εβδομάδα, η Ελλάδα στον χάρτη που δημοσίευσε, την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αποτυπώνονται στον χάρτη και τα οποία αφορούν τον συνδυαστικό δείκτη τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δείκτη θετικότητας για την περίοδο 25 Μαρτίου με 1 Απριλίου, όλες οι περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ανάλογη ήταν η εικόνα της χώρας μας και στην προηγούμενη αναφορά του κέντρου την περασμένη εβδομάδα, με την χώρα μας να βρίσκεται στην ίδιας κρισιμότητας επιδημιολογική κλίμακα.

Αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στο «κίτρινο», όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης θετικότητας βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού του 4% σε όλη τη χώρα.