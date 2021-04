Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Ίλιον (εικόνες)

Ξεχωριστή η Κυριακάτικη περιήγηση του Δημήτρη Σκαρμούτσου, σε στέκια της ευρύτερης περιοχής. Ο σεφ μας δείχνει και δύο γευστικές συνταγές.

Την Κυριακή 4 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στο Ίλιον.

Πρώτη στάση, τυροπιτάδικο! Ο «Λιάκος» είναι ονομαστός για τα σφολιατοειδή του και διάσημος για το πεϊνιρλί!

Επόμενη στάση η εταιρεία «TrooFood» που ξεκίνησε ως κολεκτίβα και μετατράπηκε σε μια εταιρεία κοινωνικής ευθύνης και ηθικής με βιολογικά υπερσνάκ, ταγμένα στην ωμοφαγία!

Τέλος, ξεφεύγει λίγο από την βόλτα στο Ίλιον, αλλά δεν γινόταν να φτάσει τόσο κοντά στην «καντίνα του Billy» στο Περιστέρι και να μη δοκιμάσει τα πιο διάσημα σάντουιτς και χοτ ντογκ της πόλης.

Στην δική του κουζίνα, ο Δημήτρης μαγειρεύει δύο συνταγές: Σελινόριζα με vegan τυρί κρέμα και λαχανικά και hot dog με λουκάνικο και μους φέτας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

#GeitoniesStoPiato