Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Χολαργός και τα στέκια του (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας “ξεναγεί” στην περιοχή και μας “συστήνει” ξεχωριστά μαγαζιά και τους ανθρώπους τους.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στον Χολαργό, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 3 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στον Χολαργό, σε έναν δήμο με πολλά μαγαζιά, με γαστρονομική ποικιλία και με ανθρώπους που τιμούν και προτιμούν τη γειτονιά τους για την έξοδό τους.

Τρεις άνθρωποι που μεγάλωσαν και συνεχίζουν να ζουν στον Χολαργό έφτιαξαν το «Chilangos», ένα μεξικάνικο εστιατόριο που φέρνει τα παραδοσιακά πιάτα του Μεξικό στην Αθήνα, με δημιουργικές πινελιές και σύγχρονη μεσογειακή ματιά.

Ακόμα κι αν κάποιος δεν είναι από τον Χολαργό, ξέρει σίγουρα το «White Spoon». Εκεί πηγαίνει ο Δημήτρης, σε ένα μέρος που ξεκίνησε μεν με την απλότητα του συνοικιακού μαγαζιού, κατάφερε δε να γίνει talk of the town, με υψηλές προδιαγραφές και εκλεκτά πιάτα, καφέ και ποτά.

Τέλος, συζητά με την κυρία Βασιλική στην «Ψησταριά ο Σταύρος» και μαθαίνει τα μυστικά για το καλό κρέας και το σωστό ψήσιμο.

Στην κουζίνα του ο Δημήτρης μαγειρεύει δύο συνταγές: Πικάντικο κοτόπουλο με λαχανικά και ψητές πατάτες με τρικαλινό και πικάντικη μαγιονέζα.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

