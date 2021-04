Αθλητικά

Εθνική Αρμενίας: νίκες - “αντίδοτο” στην εθνική κατάθλιψη για το Ναγκόρνο Καραμπάχ

Αίσθημα εθνικής ανάτασης στην μικρή χώρα του Καυκάσου, που ακόμη μετράει τις πληγές της από τη στρατιωτική ήττα στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν.

Αίσθημα εθνικής ανάτασης προκάλεσε στους Αρμένιους η μέχρι τώρα παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022, μετά τις τρεις νίκες που σημείωσε σε ισάριθμους αγώνες, κάνοντας να ξεχαστεί έστω για λίγο η στρατιωτική ήττα στον πρόσφατο πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ το περασμένο φθινόπωρο.

«Η νίκη της ομάδας μας είναι αφιερωμένη στους στρατιώτες μας, τους αδελφούς μας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ στα τέλη του 2020» έγραψε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν στο Facebook.

Αυτός ο πόλεμος, ο δεύτερος μετά από αυτόν που κέρδισε το Ερεβάν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατέληξε σε ταπεινωτική ήττα, με το Αζερμπαϊτζάν να ανακτά μεγάλες περιοχές εντός και γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια αυτονομιστική περιοχή που ελέγχεται από την Αρμενία.

Αυτή η καταστροφή οδήγησε σε πολιτική κρίση και, ως εκ τούτου, επέφερε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές για τον Ιούνιο, ενώ προσθέτει μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, που επιδεινώνονται από την πανδημία Covid-19.

Στα κοινωνικά δίκτυα, στις εφημερίδες και σε όλα τα μέρη της χώρας τα σχόλια είναι επαινετικά για την εθνική και τους παίκτες της Αρμενίας, οι οποίοι νίκησαν κατά σειρά το Λιχτενστάιν (1-0), την Ισλανδία (2-0) και τη Ρουμανία (3-2), με αποτέλεσμα να φιγουράρουν στην πρώτη θέση του ομίλου τους με 9 βαθμούς, έναντι 6 της Βόρειας Μακεδονίας και της Γερμανίας.

Αυτή η τριπλή επιτυχία είναι η πρώτη για αυτήν τη μικρή φτωχή χώρα του Καυκάσου, που κατέχει μόλις την 99η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η εθνική Αρμενίας, η οποία δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και EURO, έχειν ακόμη επτά αγώνες να δώσει στον όμιλό της, συμπεριλαμβανομένων δύο εναντίον της Γερμανίας μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Μουντιάλ στο Κατάρ.