Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ – Εγνατία Οδός: οι προσφορές για την μακροχρόνια παραχώρηση της

Η σύμβαση παραχώρησης αφορά στην χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων για χρονική περίοδο 35 ετών.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) παρέλαβε σήμερα δύο δεσμευτικές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της.

Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι (με αλφαβητική σειρά):

1) VINCI HIGHWAYS S.A.S. - VINCI CONCESIONES S.A.S. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε – ΑΒΑΞ Α.Ε.

2) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, επισημαίνεται ότι «Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα, που έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην Περιφέρεια της Ηπείρου (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Οι τρεις κάθετοι οδικοί άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, αποτελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

