Κοινωνία

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την Μαίρη Μάτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη η οικογένεια του ΑΝΤ1 απο τον αδόκητο θάνατο της εικονολήπτριας, Μαίρης Μάτσα.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΝΤ1 για την απώλεια ενός αγαπημένου του μέλους, της εικονολήπριας Μαίρης Μάτσα.

«Καλό ταξίδι στη Μαίρη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους δικούς της ανθρώπους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Μ. Κυριακού

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΑΝΤ1:

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός αγαπημένου της μέλους, της εικονολήπτριας Μαίρης Μάτσα.

Η τραγική είδηση του θανάτου της, σήμερα το πρωί, συγκλόνισε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους της.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA Θοδωρής Μ. Κυριακού δήλωσε: «Καλό ταξίδι στη Μαίρη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους δικούς της ανθρώπους».

Δείτε επίσης:

Θρήνος στον ΑΝΤ1 για την Μαίρη Μάτσα - Πως την αποχαιρετά ο Γιώργος Παπαδάκης (βίντεο)