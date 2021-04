Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Ένα μικρό… EURO 2020!

'Ενας σύντομος απολογισμός για τις ομάδες που έχουν στο χέρι τους ένα από τα εισιτήρια της τελικής φάσης του EURO.

Του Μανώλη Μανή

Τα Προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 ήταν ουσιαστικά το τελευταίο επίσημο τεστ των ομάδων, που έχουν στο χέρι τους ένα από τα εισιτήρια της τελικής φάσης του EURO. Πάμε λοιπόν να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό.

ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ»

Μόνο η Αγγλία και η Ιταλία κατάφεραν από τους «μεγάλους» να κάνουν το απόλυτο με τρεις νίκες. Η ομάδα που πλησίασε περισσότερο στο απόλυτο μετά από αυτές, είναι η Πορτογαλία, η οποία ελέω… διαιτησίας έμεινε στις δύο νίκες και την ισοπαλία κόντρα στην Σερβία. Η Γαλλία είχε επίσης δύο νίκες και την ισοπαλία με την Ουκρανία, και το Βέλγιο επίσης, με την ισοπαλία κόντρα στην Τσεχία. Από εκεί και πέρα η Ολλανδία γνώρισε την ήττα από την Τουρκία για να ακολουθήσουν δύο νίκες στην συνέχεια. Η γειτονική μας χώρα, πάντως με τις εμφανίσεις της μπαίνει και αυτή δικαιωματικά στις υπολογίσιμες δυνάμεις, καθώς αν δεν ήταν η ισοπαλία με την Λετονία θα είχε φτάσει και εκείνη στο απόλυτο. Η παρουσία των Γερμανία, Ισπανία και Κροατία σίγουρα έφερε προβληματισμό ενόψει EURO στους ανθρώπους των ομάδων. Τα «πάντσερ» γνώρισαν εντός έδρας ήττα σοκ από την Βόρεια Μακεδονία, οι Ίβηρες έμειναν στο 1-1 με την Εθνική μας και έφτασαν στη νίκη στις καθυστερήσεις με την Γεωργία και οι Κροάτες ξεκίνησαν με το δεξί τα Προκριματικά του Μουντιάλ με ήττα από την Σλοβενία.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ… ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Αν και βρισκόμαστε περισσότερο από δύο μήνες πριν την σέντρα του μεγάλου ραντεβού του καλοκαιριού, κάποιες ομάδες φρόντισαν να στείλουν ήδη το μήνυμά τους… Το πιο ηχηρό από αυτά ήταν σίγουρα αυτό της Βόρειας Μακεδονίας. Νίκησε με 2-1 την Γερμανία εκτός έδρας, έχασε δύσκολα με 3-2 από την Ρουμανία και συνέτριψε με 5-0 το αδύναμο Λιχτενστάιν. Ωστόσο βάσει αριθμών και αυτών που κατάφερε, και όχι τόσο ότι θα αποτελέσει έκπληξη αν καταφέρει κάτι στο EURO, ξεχώρισε και η Δανία. Ήταν η μοναδική, από τις ομάδες του EURO, μετά τις Ιταλία και Αγγλία που πέτυχε το απόλυτο σε τρία παιχνίδια, αλλά κατάφερε και κάτι παραπάνω. Να πετύχει τα περισσότερα γκολ, 14, και να μην δεχτεί κανένα. Τέλος η σκληροτράχηλη Ουγγαρία ισοφαρίστηκε στο τέλος από την Πολωνία και νίκησε εύκολα Σαν Μαρίνο και Ανδόρρα.

ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ!

Κάτι που ξεχώρισε επίσης είναι οι επιθετικές επιδόσεις των ομάδων που θα αγωνιστούν στο EURO το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα στα 12 παιχνίδια που κοντραρίστηκαν ομάδες που και οι δύο θα αγωνιστούν το καλοκαίρι σημειώθηκαν 40 γκολ συνολικά. Δηλαδή κάτι παραπάνω από 3 γκολ ανά αγώνα…