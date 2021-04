Κοινωνία

Ερέτρια: Οι τρεις νεκροί τεχνικοί χτυπήθηκαν από 20000 volt

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό θάνατο βρήκαν οι τρεις τεχνικοί. Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι του χωριού Γυμνό.Σε προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές.

Σε προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γυμνό του δήμου Ερέτριας και κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν μέλη συνεργείου εργολάβου που εκτελούσε έργα της ΔΕΗ, όταν χτυπήθηκαν από υψηλή τάση ρεύματος, ενώ ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγή του εργοδηγού, του μηχανικού και της επιβλέπουσας του έργου.

Παράλληλα από την αστυνομία γίνονται έρευνες για να διερευνηθεί εάν είχε ζητηθεί αρμοδίως να γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Εν τω μεταξ, σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι του χωριού Γυμνό στην Εύβοια, καθώς μπροστά στα μάτια τους είδαν τους τρεις εργαζομένους να καίγονται ζωντανοί από 20.000 βολτ.



Το συνεργείο ιδιώτη εργολάβου που συνεργάζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ είχε πάει στο κέντρο του χωριού ώστε να επιδιορθώσει βλάβη.

Ένα από τα σύρματα της κολώνας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κόπηκε και με την ταλάντωση που προκλήθηκε ακούμπησε στη μέση τάση και διαπέρασε τους 3 άντρες που εργάζονταν στην κολώνα.





«Ο ένας πάνω στη κολώνα ,οι άλλοι δυο κάτω δίπλα στο φορτηγό. Κρέμασε το καλώδιο που πέρναγε ρεύμα. Σε μια στιγμή είχανε κάποια διακοπή ρεύματος και πέρναγε άλλη μια γραμμή που δεν είχε διακοπεί και ακούμπησε η μια γραμμή στην άλλη και τους χτύπησε ρεύμα. Οι δυο είναι Έλληνες και ο ένας είναι αλλοδαπός. Οι Έλληνες είναι περίπου 50 χρονών και ο αλλοδαπός είναι από ένα διπλανό χωριό. Δεν ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ .Ήταν του εργολάβου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της κοινότητας Γυμνού.

Ένας από τους τρεις εργάτες, έχασε τη ζωή του ενώ ήταν δεμένος πάνω στην κολώνα, ενώ δυο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το τραγικό δυστύχημα

«Η Διοίκηση και οι άνθρωποι του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της εταιρείας ΑΚΤΩΡ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στο Γυμνό Ερέτριας, που είχε ως αποτέλεσμα το χαμό τριών συναδέλφων μας, και τον τραυματισμό ενός ακόμα. Από την πρώτη στιγμή εκπρόσωποι της εταιρείας έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να ενημερωθούν για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, και βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία εκφράζει τη δέσμευσή της να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και του τραυματία συναδέλφου μας, στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ .