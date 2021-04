Οικονομία

Καφούνης στον ΑΝΤ1: θετικό βήμα η επαναλειτουργία της αγοράς έστω και με ραντεβού (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τόνισε ότι το ξεκίνημα θα είναι δύσκολο και χρειάζονται επιπλέον μέτρα στήριξης για να μη κλείσουν μαγαζιά και να μη γίνουν απολύσεις.

"Θετικό βήμα" χαρακτήρισε το μερικό άνοιγμα της αγοράς ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε "τεράστιο βήμα" τους πελάτες μέσα στα καταστήματα, υπογραμμίζοντας ότι θα τηρηθούν ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

"Δεν πρόκειται να γίνουν παρατράδουδα" είπε, χαρακτηριστικά ο πρόεδροε του Εμπορικου Συλλόγου Αθηνών.

Ο κ. Καφούνης παραδέχθηκε ότι "δεν θα είναι όλα ρόδινα στο εμπόριο τους επόμενους μήνες" και ότι απαιτείται οικονομικός σχεδιασμός για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως εξήγησε χρειαζονται επιπλέον μέτρα στήριξης - ενοίκια, επιδότηση μισθών- , προκειμένου να μην κλείσουν μαγαζιά και να μην γίνουν απολύσεις.