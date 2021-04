Οικονομία

Λαζάρου στον ΑΝΤ1: κάθε μέτρο στήριξης για την Εστίαση είναι σημαντικό (βίντεο)

Ο γνωστός σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίων, τόνισε ότι η λειτουργία της Εστίασης μόνο σε εξωτερικούς χώρους θα είναι προβληματική ακόμη και το καλοκαίρι.

Για τα μέτρα στήριξης στην εστίαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο γνωστός σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίων Λευτέρης Λαζάρου.

Όπως είπε κάθε πακέτο στήριξης είναι πολύ σημαντικό για την εστίαση, τονίζοντας ωστόσο, ότι «είμαστε ακόμα σε ένα αβέβαιο μέλλον για το πότε θα ανοίξουν τα μαγαζιά».



Παράλληλα, είπε πως δεν αρκεί να ανοίξουν μόνο οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης και σημείωσε ότι «πρέπει να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς για τους πελάτες τους εσωτερικούς χώρους».



Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε το νέο πακέτο στήριξης για την εστίαση. Πρόκειται για νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.