Εστίαση - Μητσοτάκης: Στο 1 δις ευρώ η συνολική στήριξη

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με θέμα την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα με θέμα την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, και στη συνέχεια ανακοίνωσε νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

«O στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον: όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάντα με την άδεια των επιστημόνων μας, να το κάνουμε, να το κάνετε, όσο το δυνατόν πιο άνετα στα πρώτα σας βήματα, εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες για τους τρεις πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας σας» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Εκατό χιλιάδες ανά ΑΦΜ μη επιστρεπτέο

«Ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η Πολιτεία ξεδίπλωσε ένα δίχτυ προστασίας: ανέλαβε το μισθολογικό και το ασφαλιστικό κόστος των εργαζομένων οι οποίοι μπήκαν σε αναστολή, κάλυψε και αργότερα μηδένισε το ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης, μείωσε την προκαταβολή φόρου, μετέθεσε την πληρωμή των οφειλών και φρόντισε για την γρήγορη και ευέλικτη χρηματοδότηση του κλάδου μέσω του εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής"» είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι η δράση, που τίθεται σε εφαρμογή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, και «αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες, ενώ περιλαμβάνει για πρώτη φορά και επιχειρήσεις franchise. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και είναι μη επιστρεπτέο».

Έχει ήδη δοθεί 1 δισ. ευρώ στην εστίαση

Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε ότι «για να έχουμε μια αίσθηση των ποσών που έχουν δαπανηθεί για τον κλάδο της εστίασης, να επισημάνω ότι περίπου 65.000 μοναδικές επιχειρήσεις από τις περίπου 77.000 επιχειρήσεις του κλάδου, έχουν συμμετάσχει σε έναν ή περισσότερους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής» και προσέθεσε: «Ο κλάδος της εστίασης έχει λάβει ποσά τα οποία πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και από τους 410.000 εργαζόμενους του κλάδου οι 260.000, περίπου, τέθηκαν κάποια στιγμή σε αναστολή, το κράτος διέθεσε 720 εκατομμύρια για αποζημιώσεις που αναπλήρωναν τις αποδοχές τους».

Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της έμπρακτης στήριξης που παρείχε το κράτος -ειδικά στον κλάδο της εστίασης προκειμένου να βγει όσο το δυνατόν πιο αλώβητος από αυτήν την μεγάλη περιπέτεια του Covid, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι άντεξε η εστίαση, και ότι με την παράταση των μέτρων και την αξιοποίηση αυτού του νέου εργαλείου θα βρεθεί ετοιμοπόλεμη και την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι γνωρίζει πόσο σκληρά έχει χτυπηθεί συνολικά, ο κλάδος της εστίασης από την πανδημία, και είπε ότι εδώ και 13 μήνες ο τζίρος έχει συρρικνωθεί σημαντικά. «Οι μισοί από αυτούς κύλησαν χωρίς πελάτες, ουσιαστικά, στα τραπέζια σας και παρά την έντονη προσπάθεια που έγινε στο κομμάτι της παραλαβής και της διανομής φαγητού, αυτή η δραστηριότητα μόνο μερικώς μπορεί να συγκρατήσει συνολικά τις απώλειες» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι μέχρι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα μέτρα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Συγκεκριμένα: Το δικαίωμα συμμετοχής στους νέους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η αποπληρωμή της θα ξεκινήσει με τους όρους που έχουν περιγραφεί από τις αρχές του ‘22 και θα επεκταθεί από 40 σε 60 δόσεις. Ο χαμηλότερος ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά που θα ισχύσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απαλλαγή της καταβολής ενοικίου η οποία θα ισχύσει και τον Απρίλιο ενώ αναστέλλονται οι πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προσδιορίσει πότε θα ανοίξει η εστίαση. Αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, προσέθεσε ο πρωθυπουργός και σημείωσε: «Θέλουμε από τώρα, όμως, να είμαστε έτοιμοι ώστε όταν ανοίξετε να έχετε αυτήν την πρόσθετη ταμειακή ενίσχυση για να μπορείτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες που χρειάζεστε και η μετάβαση από την κλειστή στην ανοιχτή εστίαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια".

Πολύ δυναμική η ανάκαμψη μετά την πανδημία

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «εκτίμησή μας είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας όταν απομακρυνθεί η βεβαιότητα και ο φόβος του Covid θα είναι πολύ δυναμική. Και ως προς τον κλάδο της εστίασης εκτιμούμε ότι σχετικά γρήγορα θα επανέλθει ο τζίρος, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα επίπεδα της περασμένης χρονιάς. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου προφανώς να βγει έξω, να περάσει καλά, να φάει, να πιει κι ένα ποτό παραπάνω. Αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο υπό τις συνθήκες ασφάλειας που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί».

Επίσης ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι αυτή η τεράστια ένεση ρευστότητας, την οποία παρείχε το κράτος συνολικά στην πραγματική οικονομία, «οφείλεται και εν πολλοίς και στο γεγονός ότι η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και μπόρεσε και κάλυψε τα ταμειακά της διαθέσιμα μέσα από δανεισμό με τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει δει ποτέ η χώρα και η Ελληνική Δημοκρατία, συνολικά».

Γεωργιάδης: Καλύπτουμε το κεφάλαιο κίνησης

«Μας ενώνει η ίδια αγωνία και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του κλάδου και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην εστίαση, την επόμενη ημέρα, ει δυνατόν, να μην κλείσει ούτε μία επιχείρηση, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Έχουμε φροντίσει να θωρακίσουμε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο μπορούμε και φυσικά την εστίαση. Η εστίαση όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Με το πρόγραμμα που αναγγέλλουμε σήμερα δεν πάμε να καλύψουμε ζημίες. Ζημίες έχουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ερχόμαστε να καλύψουμε το κεφάλαιο κίνησης για την αγορά την υλικών», ποσέθεσε.

Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση βρίσκει τα περιθώρια

«Η κυβέρνηση συνολικά, συνεκτικά βρίσκει πάντα τα δημοσιονομικά και ταμειακά περιθώρια, ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία και στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται. Από 7,5 δισ. ευρώ μέτρα που συζητήσουμε πριν από κάποιους μήνες, τώρα θα προσεγγίσουμε και θα υπερβούμε τα 14 δισ. ευρώ», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Τοποθετήσεις συμμετεχόντωνΟ υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης σημείωσε από την πλευρά του ότι «η δράση αυτή θα είναι ανοιχτή έως 31 Ιουλίου ώστε να πιάσουμε και τις εποχικές επιχειρήσεις, στα νησιά προφανώς. Και εντάσσουμε για πρώτη φορά και τα καταστήματα franchise, με κάποιες προϋποθέσεις ώστε κανονιστικά να είμαστε εντάξει με το ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικός αριθμός, οι άνθρωποι αυτοί αγοράζουν από μόνοι τους τις πρώτες ύλες».

«Έρχεται αυτό το μέτρο που σήμερα ανακοινώσατε να καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για την επανεκκίνηση του κλάδου. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο χρόνος με το οποίο θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα χέρια των επιχειρήσεων», σημείωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος προσέθεσε: «Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ζητώ μια χάρη, αυτό το πρόγραμμα να τρέξει πριν ανοίξει ο κλάδος της εστίασης, γιατί θα χάσουμε θέσεις εργασίας».

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θανάσης Πετραλιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) Γιώργος Καββαθάς και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΣΥΡΙΖΑ: καλωσορίζουμε το όψιμο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την Εστίαση

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε ανακοίνωση του αναφορικά για τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τους επαγγελματίες της Εστίασης, κάνει λόγο για «όψιμο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης» και υποστηρίζει ότι «απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο για την επανεκκίνηση κι όχι ελλιπή κι αποσπασματικά μέτρα»΄

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χαρίτση:

Μετά από δύο πολύμηνα lockdown και ελλιπή μέτρα στήριξης που άφησαν τις επιχειρήσεις χωρίς ίχνος ρευστότητας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα σε πανηγυρικό τόνο ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα καλύψει μέρος των εξόδων για τον πρώτο τους ανεφοδιασμό.

Καλωσορίζουμε το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την εστίαση. Θα περίμενε βεβαίως κανείς αυτό να εκδηλωθεί νωρίτερα, όχι έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης, και σίγουρα όχι 24 μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τον κλάδο.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα είναι μια αυτονόητη ενίσχυση που δεν διασφαλίζει όμως την ομαλή επανεκκίνηση του κλάδου μετά το πολύμηνο lockdown. Δεν λέει κουβέντα για πραγματική επιδότηση της εργασίας. Δεν λέει κουβέντα για τη ρύθμιση και το «κούρεμα» των χρεών που έχουν ήδη συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις. Δεν λέει κουβέντα για τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και για την στήριξη των ίδιων των επαγγελματιών ως φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να καλύψουν της ανάγκες διαβίωσής τους.

Μένει να δούμε αν έστω κι αυτή η αργοπορημένη στήριξη θα αφορά το σύνολο του κλάδου. Ή αν ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων θα μείνουν και πάλι εκτός, όπως αποκλείστηκαν από τα προγράμματα ενίσχυσης των Περιφερειών αλλά και από τις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Και βεβαίως, θα παρακολουθούμε στενά την χρονική εκτέλεση του προγράμματος. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, καμία νέα καθυστέρηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σε κάθε περίπτωση, αντί για εκτός τόπου και χρόνου πανηγυρισμούς που προσβάλλουν τους πολίτες, η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να σοβαρευτεί. Η οικονομία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης που θα περιλαμβάνει και μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Οι κυβερνητικές παλινωδίες, τα ημίμετρα και η εμμονική άρνηση για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ έχουν ήδη κοστίσει πολύ ακριβά στη δημόσια υγεία και την οικονομία.